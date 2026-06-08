【経済ニュースの核心】

屋台もQRコード使えるの？ 日本より進んでる？ バンコクのキャッシュレス事情

第一生命の2025年「『サラっと一句！わたしの川柳コンクール』ベスト10作品」が5月28日、発表された。

約5万4000句の応募作品の中から、頂点に輝いた一句は、「キャッシュレス 充電無くなり 無一文」（ぱなっぷ）だった。

スマートフォン決済などキャッシュレス化が広がる一方で、会計時にスマホの充電が切れてしまえば決済ができない“無一文状態”に陥る──。そんな利用者の不安を見事に切り取った内容だ。

また、第2位には「パスワード 記録したけど 記憶なし」（慢性疲労男）、第8位には「キャッシュレス 増える決済 減る貯金」（ちょきんばこ）など、電子決済をもじった作品が並んだ。

川柳にはその時代の世相と風刺が織り込まれているが、今回のコンクールで1位に輝いた一句が見事に表現している事象がある。鳴り物入りで導入されたものの、遅々として普及しない「デジタル給与」サービスだ。

厚労省の1〜2月の調査によると、正社員やパートとして働く1万人のうち、デジタルマネー（電子マネー）で給与を受け取っている人は1.5％に過ぎない。一方、預貯金口座への支払いは85.3％と高水準を維持している。

23年4月に給与のデジタル払いが解禁されて以降、これまでに指定資金移動業者として参入したのはPayPay、リクルートMUFGビジネス、楽天Edy、auペイメントの4社にとどまる。

「指定資金移動業者として認可されるためには、厳しい要件が課されている」（金融関係者）ためだ。

デジタル給与サービスを提供する資金移動業者は、まず金融庁に登録した上で、厚労相の指定を受けることを義務付けられている。かつ、資本金や自己資本比率など銀行と同程度の財務要件が課される。

さらに、新たに口座残高上限額を100万円以下に設定している業者に限定されることや、破綻時に口座残高全額を速やかに労働者に保証することなどが条件となっている。

「これらの要件をクリアするためにかかるコスト（経費）はバカにならない。負担の大きさから参入できるのは大手に限られる」（同）のが実態だ。このため、厚労省は要件緩和を検討するというが……。

経産省が26年3月に発表した「25年のキャッシュレス決済比率」によれば、日本のキャッシュレス決済普及率は58.0％に達している。

だが最近、個人経営の飲食店などを中心に、「現金決済に戻す動きが後を絶たない」という。

これら飲食店を追い詰めているのは、「決済手数料」という利用者には見えないコスト（経費）だ。

「クレジットカードや各種QRコード決済の手数料は、売り上げの3〜4％程度に及ぶケースも少なくない。食材費や人件費の高騰で利益が削られる中で、手数料の支払いが経営の死活問題となっている」（同）とされる。

また、キャッシュレス決済をやめることで、浮いたコストを原資に価格を引き下げ、競争力を高めようとする動きもみられる。

電子決済は社会を変容させようとしている。来年以降も川柳のテーマには事欠きそうにない。

（森岡英樹／経済ジャーナリスト）