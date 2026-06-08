◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）

いよいよラストの春Ｇ１。第６７回宝塚記念は１４日、阪神競馬場の芝２２００メートルで争われる。豪華メンバーがそろったが、中心は大阪杯と天皇賞・春を連勝中のクロワデュノール。史上初の古馬Ｇ１春３冠を達成し、褒賞金３億円を獲得なるか注目だ。安田記念で最年長Ｇ１勝利となった武豊の騎乗で連覇を狙うメイショウタバルや、皐月賞＆有馬記念勝ちのミュージアムマイル、Ｇ１・３勝のレガレイラも侮れない。馬券的中のヒントとして「１週前プレーバック」で、トク注馬と陣営コメントを紹介する。

◇メイショウタバル 昨年の覇者が武豊と連覇を狙う。４日は太宰を背に、ＣＷコースをリズム良く単走。直線はしっかりと追われると、大きなストライドで加速し、６ハロン８０秒８―１１秒１で駆け抜けた。石橋調教師は「動きがちょっと重く見えたけど、啓介は『先週よりすごく良かった』と言っていた。単走で気を抜くところがあったけど、これで変わると思うよ」とうなずいた。（栗東）