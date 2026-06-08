堀田真由、山田涼介の義妹役「大きな責任感」 『一次元の挿し木』新キャスト発表
俳優の堀田真由が、山田涼介主演の読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ『一次元の挿し木』（7月5日スタート、毎週日曜後10：30）に出演することが8日、発表された。堀田は主人公・七瀬悠（山田）の義理の妹で、4年前の豪雨で行方不明となった七瀬紫陽を演じる。物語の発端となる重要人物であり、その存在が壮大なミステリーの鍵を握る。
【場面写真】初公開！大学院生役・白衣ビジュアルの山田涼介
同作は、2025年『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した松下龍之介氏の同名小説が原作。遺伝子学を研究する大学院生・悠が、インド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨のDNA鑑定を依頼されたことから物語が動き出す。鑑定の結果、人骨のDNAが行方不明となっている義妹・紫陽と100％一致。不可解な事実をきっかけに、関係者の不審死や人骨の盗難事件が発生し、悠は巨大な闇へと足を踏み入れていく。
今回出演が発表された堀田演じる紫陽は、悠の義理の妹。優しく聡明な性格で兄妹仲も良かったが、4年前の豪雨の日に突然姿を消した。200年前の人骨とのDNA一致という不可解な謎の中心にいる存在であり、その“正体”が物語全体を大きく左右する。
堀田は作品について「登場人物が多く、とても難解なミステリーですが、それぞれが違う痛みを生きており、他者を思いやる優しさを持った不器用で愛おしい作品だとも感じています」とコメント。自身の役どころについては「山田涼介さん演じる悠の人生に大きな影響を与えている人物です。この役を託していただけたことに、嬉しさと同時に大きな責任も感じています」と語った。
続けて「紫陽の一番近くにいる存在として、彼女の感情の機微を丁寧に感じ取りながら最後まで大切に守り抜きたいと思います」と意気込みを明かした。
また視聴者へ向けては「毎話必ず気になるところで終わるため、次の放送が楽しみでもあり、知らなかった事実に向き合わなければならない怖さも感じる日々になるのではないでしょうか。ぜひ考察をしながら、それぞれの登場人物の想いや選択にも注目してご覧いただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
プロデューサーの中山喬詞氏は、紫陽役への起用について「全ての物語は、この1人の女性から始まる」と説明。「物語の鍵を握る重要人物・紫陽役を堀田真由さんに演じていただきます。壮大な謎解きに最後のピースがはまりました」と期待を寄せた。
今回の発表にあわせて新たな本編映像も公開。主要キャストたちの姿を収めた30秒のPR映像が、番組公式SNSやYouTube読売テレビ公式チャンネル、TVerで配信される。
『一次元の挿し木』には、白石聖、木戸大聖、土居志央梨、和田正人、笠原秀幸、猪塚健太、小橋めぐみ、藤井美菜、田畑志真、松下由樹、吉原光夫、小手伸也、鈴木保奈美、佐々木蔵之介らが出演。失踪した義妹と200年前の人骨をめぐる前代未聞の謎に挑むヒューマンミステリーが幕を開ける。
【場面写真】初公開！大学院生役・白衣ビジュアルの山田涼介
同作は、2025年『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した松下龍之介氏の同名小説が原作。遺伝子学を研究する大学院生・悠が、インド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨のDNA鑑定を依頼されたことから物語が動き出す。鑑定の結果、人骨のDNAが行方不明となっている義妹・紫陽と100％一致。不可解な事実をきっかけに、関係者の不審死や人骨の盗難事件が発生し、悠は巨大な闇へと足を踏み入れていく。
堀田は作品について「登場人物が多く、とても難解なミステリーですが、それぞれが違う痛みを生きており、他者を思いやる優しさを持った不器用で愛おしい作品だとも感じています」とコメント。自身の役どころについては「山田涼介さん演じる悠の人生に大きな影響を与えている人物です。この役を託していただけたことに、嬉しさと同時に大きな責任も感じています」と語った。
続けて「紫陽の一番近くにいる存在として、彼女の感情の機微を丁寧に感じ取りながら最後まで大切に守り抜きたいと思います」と意気込みを明かした。
また視聴者へ向けては「毎話必ず気になるところで終わるため、次の放送が楽しみでもあり、知らなかった事実に向き合わなければならない怖さも感じる日々になるのではないでしょうか。ぜひ考察をしながら、それぞれの登場人物の想いや選択にも注目してご覧いただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
プロデューサーの中山喬詞氏は、紫陽役への起用について「全ての物語は、この1人の女性から始まる」と説明。「物語の鍵を握る重要人物・紫陽役を堀田真由さんに演じていただきます。壮大な謎解きに最後のピースがはまりました」と期待を寄せた。
今回の発表にあわせて新たな本編映像も公開。主要キャストたちの姿を収めた30秒のPR映像が、番組公式SNSやYouTube読売テレビ公式チャンネル、TVerで配信される。
『一次元の挿し木』には、白石聖、木戸大聖、土居志央梨、和田正人、笠原秀幸、猪塚健太、小橋めぐみ、藤井美菜、田畑志真、松下由樹、吉原光夫、小手伸也、鈴木保奈美、佐々木蔵之介らが出演。失踪した義妹と200年前の人骨をめぐる前代未聞の謎に挑むヒューマンミステリーが幕を開ける。