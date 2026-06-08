高橋恭平、Aぇ! group末澤誠也から洗礼「人生経験ですかね」 岩瀬洋志は佐野晶哉と“イケメンきめ顔対決”
■『ネプリーグ』映画チーム対決で高橋恭平vsなにわ男子の戦いがぼっ発
8日午後7時から放送されるフジテレビ系『ネプリーグ』は、映画『おそ松さん』チームVS映画『山口くんはワルくない』チームによる、絶対に負けられないライバル映画対決として、高橋恭平（なにわ男子）、Aぇ! group＆西村拓哉（関西ジュニア）らが火花を散らす。スクリーンを飛び出した若き才能たちが、地頭力と瞬発力を武器にガチバトルを繰り広げる。
【番組カット】めざましくんを囲んで…笑顔が素敵な井上清華＆生田竜聖アナら
映画『おそ松さん』チームは、名倉潤（ネプチューン）と原田泰造（ネプチューン）に加え、12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』で主演を務めるAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）と西村が参戦。対する映画『山口くんはワルくない』チームは、堀内健（ネプチューン）と林修に加え、現在公開中の映画『山口くんはワルくない』で主演を務める高橋をはじめ、高橋ひかる、岩瀬、春海四方の俳優陣が集結する。なお、西村、高橋ひかる、岩瀬の3人は今回が番組初登場となる。
今回両チームが挑むのは、1stステージ「私はロボットではありませんクルーズ」、2ndステージ「プレッシャークロック」、3rdステージ「ハイパーボンバー」の全3ステージ。映画『山口くんはワルくない』チームのリーダー・高橋恭平は、「自信ありますね！」と頼もしく公言するも、冒頭からまさかのミスを連発し、早速窮地に追い込まれる事態に。周囲から「やっちゃったね、恭平！」とイジられ、さらに先輩である末澤からも「人生経験ですかね」と手厳しい洗礼のツッコミを受けるなど、高橋恭平は苦い表情を浮かべる。
その後、落ち着いて考えれば誰もが10秒以内で答えられる問題を、全6問制限時間60秒以内に6人で答える「プレッシャークロック」では、初登場の西村がトップバッターとして登場。少し緊張した面持ちながらも、「お兄さんたち（先輩方）の闘いぶりを見ていると、信用できないので、後輩の僕が早めに渡そうと思います！」と堂々の下克上宣言で気合を注入する。果たして、西村の実力はいかに。
一方、同じく初登場となる岩瀬も、同ステージで緊張MAXに。「先ほどの問題で恥ずかしいことしちゃったんで…（笑）」と照れつつも「やり返したいと思います！」と奮起する。そんな岩瀬は、敵チームから冒頭で言われた“ある一言”をずっと根に持っていたことを告白。その影響もあってか、番組後半、岩瀬が予想外の行動に出ると、これが林先生にまで飛び火し、大ピンチに…。さらに佐野と岩瀬による謎の“イケメンきめ顔対決”もぼっ発する。“国宝級”イケメンによる“きめ顔”対決の行方は。
8日午後7時から放送されるフジテレビ系『ネプリーグ』は、映画『おそ松さん』チームVS映画『山口くんはワルくない』チームによる、絶対に負けられないライバル映画対決として、高橋恭平（なにわ男子）、Aぇ! group＆西村拓哉（関西ジュニア）らが火花を散らす。スクリーンを飛び出した若き才能たちが、地頭力と瞬発力を武器にガチバトルを繰り広げる。
映画『おそ松さん』チームは、名倉潤（ネプチューン）と原田泰造（ネプチューン）に加え、12日公開の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』で主演を務めるAぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）と西村が参戦。対する映画『山口くんはワルくない』チームは、堀内健（ネプチューン）と林修に加え、現在公開中の映画『山口くんはワルくない』で主演を務める高橋をはじめ、高橋ひかる、岩瀬、春海四方の俳優陣が集結する。なお、西村、高橋ひかる、岩瀬の3人は今回が番組初登場となる。
今回両チームが挑むのは、1stステージ「私はロボットではありませんクルーズ」、2ndステージ「プレッシャークロック」、3rdステージ「ハイパーボンバー」の全3ステージ。映画『山口くんはワルくない』チームのリーダー・高橋恭平は、「自信ありますね！」と頼もしく公言するも、冒頭からまさかのミスを連発し、早速窮地に追い込まれる事態に。周囲から「やっちゃったね、恭平！」とイジられ、さらに先輩である末澤からも「人生経験ですかね」と手厳しい洗礼のツッコミを受けるなど、高橋恭平は苦い表情を浮かべる。
その後、落ち着いて考えれば誰もが10秒以内で答えられる問題を、全6問制限時間60秒以内に6人で答える「プレッシャークロック」では、初登場の西村がトップバッターとして登場。少し緊張した面持ちながらも、「お兄さんたち（先輩方）の闘いぶりを見ていると、信用できないので、後輩の僕が早めに渡そうと思います！」と堂々の下克上宣言で気合を注入する。果たして、西村の実力はいかに。
一方、同じく初登場となる岩瀬も、同ステージで緊張MAXに。「先ほどの問題で恥ずかしいことしちゃったんで…（笑）」と照れつつも「やり返したいと思います！」と奮起する。そんな岩瀬は、敵チームから冒頭で言われた“ある一言”をずっと根に持っていたことを告白。その影響もあってか、番組後半、岩瀬が予想外の行動に出ると、これが林先生にまで飛び火し、大ピンチに…。さらに佐野と岩瀬による謎の“イケメンきめ顔対決”もぼっ発する。“国宝級”イケメンによる“きめ顔”対決の行方は。