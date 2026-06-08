特撮ドラマ「海賊戦隊ゴーカイジャー」のゴーカイシルバー役などで知られる俳優で、特殊詐欺の疑いで23年10月に逮捕された池田純矢（33）が7日、Xを更新。直筆の手紙を公開した。

池田は「〜続・今でもファンで居てくれるあなたへ〜」と題した2ページにわたる直筆の手紙を公開。「お久しぶりです。池田純矢です。随分と時間が経ってしまいましたがお元気でしょうか？」と書き出した。「僕の方はと言うと…とても“元気です”と言える状況ではありませんが、それでも何とか生きています」とつづった。

「3年、4年なんてあっという間さ、なんて思っていたけれど、ここでの生活は想像以上に厳しいです」と明かした。「自分が関係した行動で“被害者”の方を生んでしまったのだから、その点は深く反省し、後悔と謝罪すべき事だとようやく心から思えました」と現在の心境をつづった。

その上で「僕からのお願いがあります。『お手紙を書いてください』ということです」と投げかけた。服役中とみられる山形県の山形刑務所の住所を書き出し、本名の「下垣内 純」まで明かした。手紙の内容などから現在も受刑者だとみられる。

池田は24年10月にも手紙を公開し、裁判で有罪判決を受けたことを報告。「これから約3年の休養期間ののち、第二章の幕を上げたい」と服役を終えた後の活動に向けた意気込みをつづり、応援を呼びかけていた。

池田は06年、史上最年少で「JUNON・スーパーボーイコンテスト」準グランプリを獲得。11年には戦隊物「海賊戦隊ゴーカイジャー」のゴーカイシルバー役で人気を博した。声優、脚本・演出家としても活動し、プライベートでは18年7月、当時10歳だった娘のいる一般女性と16年に結婚して父親となったことを明かしていた。

当時所属していた事務所は23年10月27日付で池田との契約解除を発表。「弊社は、池田純矢が特殊詐欺に加担した事件で逮捕されたことを知るに至り、特殊詐欺という事案の重大性に鑑み今回の処分に至りました」と説明していた。