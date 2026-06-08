親に叱られて落ち込んでしまった女の子。そんな女の子の元に颯爽と駆けつけたのは、なんと超大型犬！まるで守るかのような表情を見せるわんこに、SNSでは「めちゃくちゃ守ってるじゃん」「ワンちゃん、優しい！」などの声が溢れ、記事執筆時点で83万回以上も再生されています。

【動画：親に叱られ、落ち込んでしまった女の子→超大型犬が近づいて…頼もしすぎる『まさかの表情』】

女の子が落ち込んでいると…

TikTokアカウント「@chocooo0121」さまは、ペットOKな韓国料理屋さんで、看板犬として活躍するバーニーズマウンテンドッグの「チョコ」くんの日常が紹介されているアカウントです。

娘さんが親御さんに叱られて落ち込んでいたというこの日。娘さんが泣きながら床に横になっていると……

なんと、娘さんに寄り添うように添い寝し始めたというチョコくん。さらに、撮影している親御さんをじっと見つめる表情は、まるで「もういいでしょ」と諭しているかのよう！

「もう怒らないであげて」顔で守るわんこ

娘さんにぎゅっと抱きつかれても、嫌がったり戸惑ったりすることなく、ドンと構えてハグを受け入れてあげるチョコくん。なんて頼もしいんでしょう！

さらに近くに寄ってきた親御さんを少し上目遣いで見つめるチョコくん。その表情は、やっぱり「娘ちゃんを守らないと」「もう怒らなくてもいいでしょ」「こんなに落ち込んでるんだから」とでも言いたげだったそうです。

その表情は、決して親御さんを責めるわけでもなく、ただ2人の間に入って仲裁するかのような慈しみの表情だったとか！優しく穏やかに娘さんを守る、まるでナイトのようなチョコくんなのでした。

優しくて頼もしい姿が話題に！

優しくて頼もしいチョコくんの様子は、TikTok上でも大反響！コメント欄には「もういいでしょ？って訴えてるのが良くわかるw」「大きくてとても可愛い」「ちゃんと守ってるところが癒されますね」「小さい頃こんな大型犬がいる人生に憧れた」などの声が寄せられています。

ちなみに、チョコくんがお母さんに怒られると、娘さんが駆け寄ってチョコくんの味方になってあげるのだそう。見ていてほっこりする素敵な友情ですね！

そんなチョコくんの日常は、TikTokアカウント「@chocooo0121」さまで紹介されています。

チョコくん、娘さん、ご家族の皆さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@chocooo0121」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。