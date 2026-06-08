「どうして…って分かったの?」はどう英訳する？【北村一真　月曜日の「英借文」】#36

北村一真さんによる英作文トレーニング！ #36

新刊『英文読解の思考法』をはじめ、英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう！



※「NHK出版 本がひらく」より

「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始！

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】次の和文を英語に訳しましょう。



どうして怪我しないって分かったの? (怪我でもしていたらどうするつもりだったの?)

［解答・解説］



How did you know you wouldn’t get hurt?

「どうして…って分かったの?」というのは、日本語でもよく使うセリフだと思います。「どうして」という言葉につられるとwhyを使いたくなるかもしれませんが、英語ではこういう場合、「どういうやり方で分かったの?」と考えてHow did you know… ?という形を使うのが定番です（なお、シンプルに「どうして分かったの?」という意味を表現するだけなら、How did you find out?がよく使われます）。2024年に公開された映画Tiger’s Apprenticeの予告編にはトレーニングとしていきなり危険な目に合わされた主人公が次のように言う場面があります（下のURLで動画を確認できます）。



“Wait! How did you know I was going to survive?”

「待ってよ。どうやって僕が死なないって分かったの」



https://youtu.be/JK2rqxLLMRw



この場面のやりとりからも分かるように、どうしてそんなことが分かるのかという驚きのニュアンスを込めた言葉ですので、特に相手を叱責したり、文句を言ったりする場面では「もし...していたらどうするつもりだったの?」という日本語の訳としても使えます。実際、上で引用した映画のセリフは吹き替え版では「今ので死んでたらどうする?」というものになっていました。

【練習問題】



どうして彼が来るって分かったの?

[解答]



How did you know he would come?



ポイント：

そのまま今回扱った表現が使えます。シンプルな驚きも表現できますし、文脈次第で彼がもし来ていなかったらどうするつもりだったんだ、という非難の言葉としても使えます。

この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。

プロフィール

北村一真（きたむら・かずま）

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書２』（ともに研究社）、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』（ともに中公新書）、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』（左右社）。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』（アスク）など。

ヘッダーデザイン：明石すみれ