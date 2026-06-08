KARAのメンバーで、俳優や歌手として活躍する知英さん（32）が7日、『知英写真集 Still Me』の発売記念イベントに登場。来年20周年を迎えるKARAへの思いを語りました。

写真集を発売するのは約10年ぶりという知英さん。水着での撮影に緊張したそうで「周りのスタッフの皆さんがキレイだよって言ってくださって、勇気を出して撮影の時もポージングをしてみたりしたんですけど、できあがりはとっても満足しています」と語りました。

■知英にとってKARAは「本当に姉妹みたいな関係」

KARAのメンバーからの写真集への反応については「私もきのう見たばかりなので、メンバーたちにはまだ見せられてなくて」と答えた知英さん。ただ、撮影したときの写真は見せたことがあったそうで「ヨンジちゃんは撮影の時の写真とか、私がモニターを撮った写真とかを見せたんですけど、ヨンジちゃんもすごい驚いてました。“かわいい〜”って“キレイだよ”って、褒めてくれました」と仲の良さをうかがわせました。

K-POPブームの火付け役として大人気だったKARAも、来年で結成20周年。知英さんは、グループについて「自分の人生の半分以上、KARAという名前と一緒に生きているので、離れられない自分の人生の一部になっていますし、特にメンバーも家族のような、本当に姉妹みたいな関係でとっても大切ですけど」と思いを話しました。

そして、最後に「KARAは、ファンの皆さんはもちろん、たくさんの方々に愛されて、音楽もそうですけど、私たち自体を応援してくれる皆さんはたくさんいたので、そういうのをこれからもずっと忘れずに感謝していきたいなと思っています。あと…時間がたつのが早すぎてびっくりです」と最後は本音をのぞかせて、締めくくりました。