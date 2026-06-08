◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人 2-2 ロッテ(7日、東京ドーム)

ロッテとの3連戦を1勝2分けで終えた巨人。3戦目で一時勝ち越しとなるタイムリーを放った松本剛選手が、この一打を振り返りました。

場面は「1-1」の同点で迎えた7回裏。先頭の吉川尚輝選手がヒットで出塁し、2つのゴロの間につかんだ2アウト3塁の好機でした。松本選手は「みんながつないでくれたチャンスで、2アウト3塁でしたけど、いい感じのヒットが打てたかな」とコメント。ここまで今季の防御率0.00としていたロッテの好投手・中森俊介投手のスイーパーをとらえ、レフトに抜ける勝ち越し打としました。

この打席の途中からは、足をあげないノーステップ寄りの打法に変更。裏で独自に練習していたフォームだそうで「自分のタイミングの取り方で、あっちの方がいいかなと思っていきました」と明かします。

さらに交流戦で存在感を見せている点については「がむしゃらにって気持ちでもちろんやってましたし、その中で3、4打席あるって中で、先発に対してどうアプローチしようかなというのがいい方向にいっているのかな」とコメント。さらに「試合に出たときになんとか仕事がしたいと思ってやっている」としながら、得点圏での勝負強さについても「得点圏で打つのが一番。みんなそう思っていると思いますし。もちろん全打席打ちたいですけど、僕もそこには一番集中力高くいってるので」と語りました。

それでもサヨナラの好機で凡退してしまったことや、第1打席でのバント失敗には悔しさを吐露。今後の改善へ意気込みました。