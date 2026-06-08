女子プロレスラーでタレントのジャガー横田さんの夫で、医師でタレントの木下博勝さんがインスタグラムを更新。息子のJJこと大維志さんも含む家族スリーショットを披露した。



【写真】「髪長いとジャガーさん」 息子・JJさんを挟み…ほっこり3ショット

木下さんは「JJが美容室に行ってきました。少しスッキリして良い感じ、と僕は思ったのですが、ジャガーさんは気がつかない？笑」とコメントし、複数枚の写真をアップ。写真では、木下さんとジャガーさんに挟まれる形でJJさんが写っており、毛先が金髪のミディアムヘアをオールバックにしている。



SNSでは「すてきなスリーショット」「息子さん、ジャガーさんに似てる！」「JJくんかわいい」「素敵なファミリーですね」「仲良しご家族のお写真にほっこり」「お茶目なジャガーさん」「木下先生に甘えるジャガーさんほんとにかわいく愛くるしい」などのコメントがあった。



JJさんは2024年3月に自身のインスタグラムで「マックス時からマイナス25キロ」として、大幅な減量に成功したと報告。2025年3月に高校卒業後は、同年8月に渡米した。



木下さんは5月末、自身のインスタグラムで「JJも、もうすぐ帰国です」と明かしていた。JJさん帰国後は、投稿を更新するたびに「JJが戻ると、家の雰囲気が明るくなります」「親とのコミュニケーションを大事にしてくれるのは、親としてはとてもうれしいです」などとつづり、息子との時間を喜ぶ様子を見せている。