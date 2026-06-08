天下人・豊臣秀吉…ではなく、その弟・秀長が主人公！これまでになかった視点からダイナミックに描く大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合、日曜午後8時ほか）。兄を支え続けた“もう一人の豊臣”にスポットが当たることで映し出される新たな戦国の世界が話題です。そこで歴史家で作家・評論家の濱田浩一郎さんに、ドラマをもっと楽しむための”ツボ”を解説していただきました。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…『豊臣兄弟！』視聴者が不穏を予感した冒頭シーンはこちら

* * * * * * *

村重の謀反を信じられなかった信長

大河ドラマ「豊臣兄弟！」第22回は「播磨大誤算」。

同ドラマにおいて摂津国の武将・荒木村重はトータス松本さんが演じています。

天正6年（1578）10月、村重は突如として信長に反旗を翻しました。

『信長公記』（信長の家臣・太田牛一が著した信長の一代記）によると、当初、信長は村重の謀反が信じられなかったようで、説得の使者（松井友閑・明智光秀・万見仙千代）を派遣しています。

「少しの野心もありません」

「何か不満でもあるなら聞こうではないか」と信長は言い、村重の不満を緩和させようとしたのです。



『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（著：濱田浩一郎／内外出版社）

村重には、その時までに「反信長」の足利義昭・毛利氏・本願寺から加勢の働きかけがありました。

信長が遣わした使者に対し、村重は「少しの野心もありません」と答えます。

その回答に信長は喜び、母親を人質に差し出して出仕せよと命じますが、村重がこれに応じることはありませんでした。

「逆心を抱くのはけしからん」

『信長公記』には次のような記述が。

村重は元々は身分が低い者であったが、信長に忠節を尽くしたので取り立てられた。それなのに逆心を抱くのはけしからん、といった書き振りです。

信長は11月3日に出馬しますが、その後も村重の説得を続けています。

しかし、その説得にも村重は応じません。

「反信長連合」が誕生

村重の謀反により、村重・本願寺・播磨国三木の別所長治・毛利輝元という「反信長連合」が誕生しました。

これは信長を窮地に立たせるものでした。

よって信長は村重を懸命に説得しようとしたのでしょう。

（主要参考文献一覧）

・桐野作人『織田信長』（KADOKAWA、２０１４年）

・黒田基樹『羽柴秀長の生涯』（平凡社、２０２５年）

・柴裕之『秀吉と秀長「豊臣兄弟」の天下統一』（NHK出版、２０２５年）

・濱田浩一郎『秀吉と秀長 天下統一の軌跡』（内外出版社、２０２５年）