【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝溝田拓士】ロイター通信は６日、米政府がイランの攻撃で被害を受けたペルシャ湾岸諸国の復旧にイランの資産を活用することを検討していると報じた。

イランは対米交渉で凍結資産の解除を求めており、反発は必至だ。米イスラエルの対イラン軍事作戦開始から７日で１００日となる中、情勢は再び悪化の様相を強めている。

報道によると、ベッセント米財務長官は湾岸諸国にイランが与えた損害を試算するよう求めた。現時点での復旧や修復だけでなく、「将来発生する破壊」の回復にもイランの資産を充てることを検討しているという。どの資産を使うかは明らかになっていない。

ペルシャ湾を挟んでイランの対岸にある湾岸諸国には米軍施設があり、石油関連施設や空港などもイランによるミサイルや無人機攻撃を受けてきた。イランを非難する国々が米国にイラン資産の活用を要望した可能性もある。

こうした動きにイランが抵抗するのは確実だ。イランも、米国や、米軍に施設使用を認めた湾岸諸国などに賠償を要求している。

イランの主要通信社タスニム通信によると、カタールにはイランの資産計約２４０億ドル（約３兆８０００億円）が保管されている。２０２３年に米カタールの合意で利用停止措置がとられたとされる。同通信は６日、イランのカゼム・ガリババディ外務次官が米国との戦闘終結に向けた「覚書」に関連して、「署名すればすぐに（凍結）資産の５０％を利用できるようにすべきだ」と述べたと報じた。

これに対し、米国のトランプ大統領は７日放送の米ＮＢＣニュースのインタビューで、イランとの合意が成立しても直ちに資産が凍結解除されることはないとの認識を示しており、議論はかみ合っていない。