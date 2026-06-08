今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2026年6月8日（月）〜6月14日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月8日（月）〜6月14日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡牛座（おうし座）】
エネルギッシュな１週間になりそう。自分の心や体と向き合うと、今必要なものが分かってきて新しく習慣化するものが生まれるかも。少しずつでも、変わっていくことがうれしくて明るい雰囲気になれるようです。新しいファッションやメイクに挑戦すると恋愛運アップ！
★ワンポイントアドバイス★
1つのものに集中するよりも、いろんなことをやってみると良いかも。そのなかで自分に合ったものを見つけていきましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【牡牛座（おうし座）】
エネルギッシュな１週間になりそう。自分の心や体と向き合うと、今必要なものが分かってきて新しく習慣化するものが生まれるかも。少しずつでも、変わっていくことがうれしくて明るい雰囲気になれるようです。新しいファッションやメイクに挑戦すると恋愛運アップ！
1つのものに集中するよりも、いろんなことをやってみると良いかも。そのなかで自分に合ったものを見つけていきましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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