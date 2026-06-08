開催：2026.6.8

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 10 - 0 [ガーディアンズ]

MLBの試合が8日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとガーディアンズが対戦した。

レンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロム、対するガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨで試合は開始した。

1回裏、4番 ジャスティン・フォスキュー 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレンジャーズ得点 TEX 2-0 CLE

3回裏、2番 ジョシュア・ヤング 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 3-0 CLE、5番 エセケル・デュラン 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 TEX 5-0 CLE、7番 ジェーコブ・バーガー 4球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 6-0 CLE

4回裏、1番 ワイアット・ラングフォード 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 7-0 CLE

6回裏、8番 マイケル・ヘルマン 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TEX 8-0 CLE

8回裏、3番 エバン・カーター 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 9-0 CLE、5番 エセケル・デュラン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 10-0 CLE

試合は10対0でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのジェーコブ・デグロムで、ここまで5勝4敗0S。負け投手はガーディアンズのジョセフ・カンティーヨで、ここまで4勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-08 06:26:17 更新