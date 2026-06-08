平塚の課題を解決しようと新商品づくりに取り組んだ異業種のメンバー＝４月、平塚市役所

神奈川県平塚市での地産地消と食材ロス解決を目指す「平塚海姫・山彦プロジェクト」の第４弾として、新たに「サバ好きが作るトマトソース−ＳＡＭＡＫＩ ＮＡ ＮＹＡＮＹＡ（サマキ・ナ・ニャニャ）−」が完成した。

商品づくりに参加したのは、市漁業協同組合、湘南農業協同組合（ＪＡ湘南）、食品加工の山大商事、商品企画・販売の森丘商会の経営者ら。パッケージデザインは、福祉施設でアート作品を手がけるジョイン・クリエイティブマネジメント。地元の異業種が連携し、１年がかりで完成にこぎ着けた。

開発したトマトソースは、食べられるのに規格外のため廃棄されたり、値が付きにくかったりする地場のサバとトマトを使い、無添加で常温保存可能なレトルト加工とした。パスタや揚げ物のディップ、炒め物など幅広い料理に使えるのが特徴だ。デザインは障害のあるアーティストが担当し、ライセンス契約を結んだ。収益の一部を障害のあるアーティストに還元する仕組みを取り入れ、地域共生のモデルとした。

森丘商会社長の森丘貴宏さんは「異業種同士が熱意を持って取り組んだプロジェクト初の万能調味料。サバ入りのトマトソースは日本では珍しいが、その相性の良さをぜひ味わって」と話している。

１パック１５０グラム入りで６９８円（税込み）。市内の観光施設やインターネットで販売している。プロジェクトではこれまで「トマ鯖（さば）カレー」や「漁港のアヒージョ」などを販売しており好評という。