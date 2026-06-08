主演・栗山千明７月３日（金）スタート　深夜２４時５２分～「晩酌の流儀５」

７月３日（金）深夜２４時５２分～放送

「晩酌の流儀５」主演・栗山千明

「晩酌の流儀」が今年も２クール連続放送決定！

レギュラーキャストも続投 今シーズンは美幸の北海道出張も！

テレ東では、7月3日(金)から、ドラマ25「晩酌の流儀５」(毎週金曜深夜 24時52分)を放送することが決定しました！本作は、「１日の最後に飲むお酒を最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。2022年にシーズン１がスタートし、放送を重ねる度に、主演・栗山千明演じる伊澤美幸の食べっぷりと飲みっぷり、晩酌へ一切の妥協を許さない生き様が大きな話題を呼びました。SNS上ではそんな美幸に感化されて「＃晩酌の流儀」で自らの晩酌を投稿する視聴者が続出。各シーズンの最終回では放送終了を惜しむ声が数多く寄せられました。そんな多くの人に愛されている本作がついに、待望のシーズン５に突入します！初の２クール連続放送となった昨年に続き本シリーズでも、テレ東の深夜ドラマでは異例となる2クール連続での放送が決定しました！2026年7月クールと10月クールでそれぞれ“夏編”、“秋・冬編”と称し、進化した「晩酌の流儀」をお届けします。

レギュラーキャストが続投決定！

今作も豪華キャストが美幸の晩酌を彩ります！

主演を筆頭にお馴染みのキャストが再集結！“晩酌”のためならどんな努力も厭わない、「ホップハウジング」のエース社員であり、本作の主人公でもある伊澤美幸を栗山千明が演じます。そして美幸が勤める不動産会社「ホップハウジング」のメンバーとして、常識人で爽やかで仕事もまずまず！しかし個性に欠ける、無難にいい後輩・島村直人を武田航平、おっちょこちょいだけど、真面目で素直でいつも前向き！さらに美幸の“晩酌の流儀”を一番に理解する、カワイイ後輩・富川葵を辻󠄀凪⼦、お茶目でポンコツだけど憎めないおじちゃん支店長・海野二郎をおかやまはじめが演じます。さらに常に美幸の晩酌を気に掛ける、美幸の行きつけのスーパー「ツルマートプチ」の店員・牛場を馬場裕之（ロバート）、牛場とは違うアプローチで晩酌のヒントを美幸に与える「ツルマートプチ」の陽気な店長・珍山をミスターちんが演じます。今作も美幸をはじめとしたこの愛しいキャラクターたちが物語を盛り上げます！

シーズン５では「ホップハウジング」が北海道進出！

今回のシーズン５では、美幸の勤める「ホップハウジング」が北海道進出を果たします。海野から北海道支店の出店場所選定を命じられた美幸は北海道での晩酌と引き換えに出張を引き受けます。北海道で美幸が幾多の困難の先にたどり着いた晩酌とは…！？さらに北海道支店の支店長は北海道を代表するあの俳優が務めることに！？詳細は続報をお楽しみに！



≪出演者コメント≫

Ⓒ「晩酌の流儀５」製作委員会

■伊澤美幸役 ／ 栗山千明

今年も始まります！なんとシーズン５！そして夏・秋冬の2クール！シーズンを重ねるごとに、いろんな場所で「見てるよー」と声をかけていただく事が増えて、喜ばしい気持ちと共に身が引き締まる思いです。今回は1話から初の出張編。美味しい物がたくさんある、北海道へ。どんな晩酌になるのか、お楽しみに。

Ⓒ「晩酌の流儀５」製作委員会

■島村直人役 ／ 武田航平

「晩酌の流儀」も気づけば５年目。こうしてまた皆さんと共に、旨い酒、旨い食事を楽しめることに喜びを感じています。

“美味しく飲むために生きる”皆さんの日常に寄り添える作品を、今年もお届けします！

新しい魅力がたくさん詰まったシーズン５、ぜひ楽しみにしていてください！

Ⓒ「晩酌の流儀５」製作委員会

■富川葵役 ／ 辻󠄀凪⼦

お久しぶりです！葵ちゃんです！！！「晩酌の流儀」を愛してくださる皆様のおかげで、シーズン５！20代だった私も30代に突入し、お酒を嗜む歳になりました。今年も美幸さんと島村さんと海野さんに会えるのが嬉しいです^_^ 「ホップハウジング」で楽しく働いて、2026年、晩酌に命を注ぎます！！！

Ⓒ「晩酌の流儀５」製作委員会

■牛場役 ／ 馬場裕之（ロバート）

今回も1日の疲れた身体を、キンキンに冷やしたビール、ノンアルコールビール、お好きな飲み物と一緒にご覧になってもらえると嬉しいです。美幸さんと珍山店長と牛場のやり取りをお楽しみに。

Ⓒ「晩酌の流儀５」製作委員会

■珍山役 ／ ミスターちん

「晩酌の流儀」なんと、なんと！シーズン５です。今回も珍山店長として皆さまとお会いできることに、気分も高揚しております。更に今シーズンから「ツルマートプチ」は一層の飛躍を願ってロゴも一新！進化を続けております。今まで以上にお客さまに喜んでいただける食材をご用意して、皆さまのお越しをお待ちしております。半年間、高揚し過ぎてまた色々とやらかしてしまいそうです。「牛場君、どうしよう（汗）」

Ⓒ「晩酌の流儀５」製作委員会

■海野二郎役 ／ おかやまはじめ

またまた皆さんとお会いすることが出来てもう感謝感謝、嬉しい限りです。

支店長海野、さらにパワーアップ、スケールアップして暴れて散らかしてやろうと息巻いております。

美幸さんはじめ、島村くん、葵ちゃん、そして商店街の方々と更に強力なタックを組んで、少しでも皆さんに楽しんで頂けるよう、頑張りまーす。

皆さん、海野支店長を応援してね～。





≪スタッフコメント≫

■松本拓（テレビ東京 プロデューサー）

連続ドラマがシーズン５まで来ることは、なかなかないことだと思います。素直に嬉しく、そして一層気合が入っております。

ここまで応援してくださった視聴者の皆さま、この番組に関わって下さった方々、本当にありがとうございます。

金曜日深夜の放送は勿論、配信や録画、様々な形で、気軽においしく見て頂く。そんなやわらかく、あたたかいコンテンツを目指して、今期も制作に臨んでいきたいと思います。

長いようであっという間の２クール。

是非お付き合い頂けたら幸いです！



≪イントロダクション≫

不動産会社の営業として働く伊澤美幸(栗山千明)は、 “1 日の終わりにお酒をいかに美味しく飲むことが出来るか”を考え、仕事以外の時間全てをお酒の為に費やしている。「お酒の美味しさは、一日の自分の⾏動次第で変わる」をモットーに、お酒を美味しく飲むためにウォーキング・銭湯・スポーツ…と日々様々なことに邁進中！これは、お酒を美味しく飲む事をひたすら追求していく 1 人の⼥性の物語―。

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマ 25「晩酌の流儀５ ～夏編～」

【放送日時】 2026年7月3 日（金）スタート 毎週金曜 深夜24時52分～25時23分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「TELASA」「J:COM STREAM」「milplus」「Prime Video」 にて順次見放題配信

▶U-NEXT:https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▶TELASA:https://www.telasa.jp/unlimited

▶J:COM STREAM:https://linkvod.myjcom.jp/

▶milplus:https://front.milplus.jp/top/navi/svod

▶Prime Video:https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

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▶TVer：https://tver.jp/series/sr32wpyhyv

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】 栗山千明

【出演】 武田航平、辻󠄀凪子、馬場裕之(ロバート)、ミスターちん、おかやまはじめ

【監督】 松本拓、北畑龍一、宮脇亮、柴田啓佑、佐藤リョウ

【脚本】 政池洋佑、當銘啓太、いながわ亜美、原野吉弘、西条みつとし、中川千英子

【音楽】 渡邊崇

【プロデューサー】 松本拓(テレビ東京)、前川大地(テレビ東京)、前田茂司(楽映舎)、善田真也(楽映舎)、北畑龍一(楽映舎)

【制作】 テレビ東京、楽映舎

【公式 HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/banshaku5/

【公式 X】 https://x.com/tx_banshaku ／ @tx_banshaku

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/tx_banshaku/ ／ @tx_banshaku

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@tx_banshaku ／ @tx_banshaku



<タイトル表記について>

※「５」と「~」は全角

※「流儀」と「５」の間はスペース無し

※「５」と「~」の間は半角スペース