◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）

いよいよラストの春Ｇ１。第６７回宝塚記念は１４日、阪神競馬場の芝２２００メートルで争われる。豪華メンバーがそろったが、中心は大阪杯と天皇賞・春を連勝中のクロワデュノール。史上初の古馬Ｇ１春３冠を達成し、褒賞金３億円を獲得なるか注目だ。安田記念で最年長Ｇ１勝利となった武豊の騎乗で連覇を狙うメイショウタバルや、皐月賞＆有馬記念勝ちのミュージアムマイル、Ｇ１・３勝のレガレイラも侮れない。馬券的中のヒントとして「１週前プレーバック」で、トク注馬と陣営コメントを紹介する。

◇レガレイラ 昨年１１着の雪辱へ上々の気配を漂わせる。１週前追い切りはＷコースで３頭併せの最内から、鋭い加速で最先着。吹きつける強い雨をものともせず、さすがの脚力を見せつけた。昨年の有馬記念以来、５か月半ぶりの実戦となるが、「時計的にも十分負荷をかけられたし、ゴール板を過ぎてからもバックストレッチまで走ってもらって、十分中身のある調教ができた」と太田助手。Ｇ１・４勝目に向け、着々と態勢を整えている。（美浦）