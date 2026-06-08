◆ナガセケンコー杯第３５回北海道支部春季リーグ戦第８節 旭川大雪ボーイズ１１−１札幌豊平ボーイズ＝４回コールド＝（７日・旭川スタルヒン球場）

リーグ戦最終節の６試合が行われた。旭川大雪ボーイズは、旭川道北ボーイズを８―０、札幌豊平ボーイズを１１―１で下して無傷の８連勝。１位通過で１４日に開幕するトーナメント戦の２次予選に進んだ。札幌豊平ボーイズ戦では、６番・小林謙心一塁手（３年）が２安打２打点と打線をけん引した。

王者が危なげなく首位通過だ。ダブルヘッダーの１試合目に勝利し、７連勝で迎えた２戦目。９点差の４回無死二、三塁から小林謙がこの日２本目の適時打を放ち、試合を決めた。長打６本を含む１１安打で大勝し、西大條（にしおおえだ）敏志監督（５９）は「最後に豊平さんからしっかり打って点を取れたのはきょうの一番の成果」と振り返った。

６日からの旭川開催３連戦。指揮官から「しぶとい打撃が身についている。６番と決めている」と絶大な信頼を得る小林謙が勝負強さを発揮した。３試合で５打数４安打４四死球で８出塁。地元での大暴れに「長打も打てるようになって、段々と調子が上がっている」とうなずいた。

リーグ戦開幕前は不調に陥ったが、名門・旭川実出身の父からのアドバイスで復調した。自宅の裏庭に整備したスペースで毎朝２人で打撃練習に励み、球を長く見るように指導を受けた。この日の最終打席ではその助言通り外角の直球に食らいつき、コールド勝ちを決めるサヨナラ打。父との特訓の成果を示した。

リーグ戦は８連勝で他を圧倒したが、１４日からは負けられない一発勝負のトーナメント戦が始まる。背番号３は「今までと同じように自分のスイングをするだけ」。「謙虚な心を持ってほしい」という思いと、戦国武将・上杉謙信から名付けられた旭川大雪ボーイズの“謙心”が、上位と下位のつなぎ役として打線を勢いづけていく。