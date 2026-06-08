◆米大リーグ ブルージェイズ６―４オリオールズ（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズは７日（日本時間８日）、夏の日曜日の恒例イベント「ジュニア・ジェイズ・サンデーズ」をスタートした。トロントが暖かくなる６月から８月３０日、計７回の日曜日での本拠地試合日、午前１０時３分から球場周辺で子供を対象にした無料イベントを開催する。

周辺道路を歩行者天国とし、ミニゴルフ、エア遊具、盛りだくさんのゲームがあり、辺り一帯はお祭りムード。球場外なので、チケット購入の入場者だけでなく、地域住民、通りがかりの観光客ら誰でも参加できる。

スピードガン・コンテストでは、昨年のワールドシリーズを再現。ドジャースの打者・大谷翔平が左打席に入った壁に向かって投げる。この日は、ゲレロのユニホームを着た参加者が腕を振り、さしずめ「ゲレロＶＳ大谷」が実現した。

最高の天候に恵まれた中、対オリオールズ３連戦の最終日。岡本は７番サードでスタメン入り、チームは見事な逆転勝利を飾って９日ぶりの２連勝となった。相手先発は、ナックルカーブの使い手の右腕バズ。岡本とは初対戦だった。前日、渡米後最長の３試合連続マルチ安打を達成した岡本は、この日６回に逆転を呼ぶ左前タイムリーで６試合連続安打とした。