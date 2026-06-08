◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 最終日（７日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

最終ラウンドが進行中。２打差の５位で出た畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は９番までに２バーディー、１ボギーでスコアを１つ伸ばして通算５アンダーで折り返した。首位とは２打差の６位。ネリー・コルダ（米国）、金世煐、田仁智（ともに韓国）が７アンダーでトップに並んでいる。

畑岡は１番パー５はグリーン奥からの３打目を２メートル弱に運びバーディーでスタート。３番で残り１１７ヤードの第２打を１・５メートルにつけ、さらに伸ばした。４番パー３はグリーン手前から寄せ、６番パー３はティーショットをグリーン中央のバンカーに入れるピンチ。ピンに当たって止まり、ここでもパーをセーブしたが、８番でフェアウェーからの２打目をグリーン右に外し、３打目はグリーン左へ。この日初めてのボギーを喫した。

今回が４１回目のメジャー挑戦になる。全米女子オーオープンは２０２１年に笹生優花とのプレーオフに敗れて２位、２３年は首位で出た最終日に崩れ４位に終わった。第３ラウンド後には「いろんなプレッシャーだったり緊張はあると思うけど、しっかり自分のプレーに集中して、毎ショットベストを尽くせるように頑張ります」と話していたツアー７勝の実力者が、後半も食らいつく。