岡山駅から快速「マリンライナー」に乗って、瀬戸大橋を渡る。時間にしておよそ50分、電車は高松駅に到着する。櫛形のホームが4面並ぶ、いかにも終着駅、ターミナルらしい駅である。

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電車から降りてホームを歩くとき、ちらりと見えた駅名標。そこには、「高松」という駅名と並んで「さぬき高松うどん駅」などとも書かれていた。



香川県“ナゾの県庁所在地の駅”「高松」には何がある？ 撮影＝鼠入昌史

県都のターミナルにしては安っぽい？

まあそりゃあ、高松は香川県、すなわちうどん県の玄関口なのだから、間違いではない。けれど、「さぬき高松うどん駅」とは、県都のターミナルにしてはちょっぴり安っぽい。

もうちょっと、堂々としていてほしいような気がするのだが、どうだろうか。

などとのっけから失礼なことを考えながらホームを歩くと、ノーステップで改札口に続く。

そういえば、数年前に高松駅にやってきたときには、改札の脇に「連絡船うどん」なるうどん屋があったような記憶がある。が、いまはもうなくなっているようだ。

「さぬき高松うどん駅」なのだから、駅の中にうどん屋が入っていてもいいだろうに。

四国ではナンバー2の大都市

ともあれ、ホームから改札を抜けるまでひとつの段差もないバリアフリーの極みのような高松駅。改札を出ると、そこは駅ビルの中だ。高松駅は駅舎がすっぽりと収まるように駅ビルが建っている。

1日の乗車人員は1万3000人弱だ。東京の主要駅などと比べればだいぶ少ないのだが、これでも四国のJR線の駅の中では最多である。

人口約41万人、四国では松山市に次ぐ第二の都市・高松のターミナルなのだから、これほど立派な駅ビルを持っていたとしても何の不思議もない。

巨大ホテルにシンボルタワー

駅の外も、ターミナルらしく大きな駅前広場とバス乗り場が広がり、駅舎の対面にはホテルクレメントという巨大なホテルが待ち受けていた。

バス乗り場の向こう側には地上約150mという文字通りの高松のシンボル・高松シンボルタワーが聳え立つ。

他にも芸術ホールや合同庁舎、さらにその北側にはあなぶきアリーナ香川と、駅舎が小さく見えるほどの建物がいくつも並んでこの町を訪れる人を出迎えてくれている。

そしてさらに、迎えてくれるのはこれらだけではなかった。

瀬戸内海の島へと向かう船

駅前からシンボルタワーの前の道を東に進むと、5分と歩かずに港が見えてくる。

高松の港からは、大島や小豆島、女木島に男木島、直島などへの高速船が出ている。高松の港から、瀬戸内海に浮かぶ島々へ。こうした小さな島々にとって、船はライフラインそのものだ。

同時に観光客にとっても瀬戸内の島を巡るには船が欠かせない。観光シーズンともなれば、港もたくさんの人で賑わうのだろう。

そしてもうひとつ。高松の港のすぐ隣、瀬戸内海に面するようにして広がっているのが、通称“玉藻城”とも呼ばれる、高松城である。

つまり高松駅を降りればすぐ目の前に港と城。この高松という町は、駅と港という町の陸と海のふたつの玄関口、そして近世以来の町の“核”であるお城がごく狭い範囲にひとまとまりになって、訪れる人を待ち構えているのだ。

高松駅が開業したのは1897年のことだ。ただし、このときにはいまよりももう少し西側、つまり海とは離れた場所に置かれていた。

1910年に岡山県側の宇野と高松を結ぶ宇高連絡船の運航がはじまると、高松駅も海の近くにお引っ越し。その場所は、現在よりもやや海に近い、ホテルクレメントのあたりにあった。

四国全体の玄関口だった香川県

宇高連絡船を降りて桟橋からホームに向かうと、松山・高知・徳島といった四国各地へと向かう列車へと乗り継げる。つまり、連絡船時代の高松駅は香川県どころか四国全体の玄関口だった。

特にクルマや飛行機がまだ一般的ではなかった時代は、四国を訪れる人の大半が船で高松へ。本四連絡の要を担う、日本を代表するターミナルだったのである。

さらに連絡船は人だけでなく貨物も運んでいたから、高松駅には広大な貨物エリアも設けられていた。

ただ、宇高連絡船が廃止されると四国全体の玄関口という役割は失われ、港に近接している必要もなくなる。そうして周辺の再開発に合わせてまたもや移転して、2001年に現在の駅舎が完成した。

だから、いまの高松駅には連絡船時代、四国の玄関口時代をしのばせるものはほとんど残っていないといっていい。

わずかに櫛形のターミナル然とした構造と、松山や徳島に向かう特急列車の始発駅という点で、往年の面目を保っている。

そしてもうひとつ。船と列車を乗り継ぐ旅人たちが横目に見たであろう、高松城である。

高松を栄えさせた特産品

高松城は秀吉の時代に生駒親正によって築かれた。北側が瀬戸内海に面し、三重に堀を巡らせた水城で、外堀は“舟入”とも呼ばれ港としての機能も兼ねていたという。

外堀と中堀の間には重臣たちが屋敷を構え、外堀の南側は町人町だった。

当時の高松は、“讃岐三白”と呼ばれる塩・綿・砂糖が特産品。高松城の外堀は、その積み出し港としても機能した。つまり高松は、港と一体化した高松城の存在によって、商業都市として発展したのだ。

そして明治になってお城が町の中核から退くと、代わって駅と港が一体となって近代都市・高松を築いていったのである。

老舗百貨店とアーケード商店街

高松城のお堀端から瀬戸大橋通りと呼ばれる大通りを渡り、大きなオフィスビルの間を南に抜けてゆくと、百貨店の三越が見えてくる。1931年に開業した老舗中の老舗だ。さらにその先には、アーケードの商店街が待っている。

アーケードの入口は、ドーム状の屋根がかかった交差点。西に向かっては兵庫町、東には片原町、まっすぐ南に丸亀町という、3つの商店街が延びている。

このドームのあるところは、かつてはお城から外堀を渡ってすぐの場所。江戸時代には高札場も置かれていた、城下町の中心部だった。

平日の昼間とは思えない人通り

そして、特に南に続く丸亀町は、江戸時代から続く商業の中心地。その名は城下町の建設時に丸亀から移ってきた商人たちが暮らしたことに由来しているという。

金比羅宮に向かう街道筋でもあり、また南に下れば高松藩主の整備した名庭園として知られる栗林公園にも通じる、いわば高松の背骨といっていい道筋。それがいまでは、アーケードの商店街になっているのだ。

そしてこのアーケード、いまも存分に活気を保っている昔ながらの店もあれば、チェーンの飲食店、カラオケ店やドラッグストアなども軒を連ねる。

平日の昼間というのに人通りも多い。一筋脇道に出れば、酒場が集まる歓楽色の強いエリアも。

ローカル線「ことでん」の小さな駅

菊池寛の生家があったことにちなむ菊池寛通りを左に曲がると、正面には私鉄・ことでんの瓦町駅が見える。

ことでんは、琴平線・長尾線・志度線の3路線を走らせる香川県では唯一の私鉄だ。

そして瓦町駅はこの3路線が交わる要衝の地。すぐ西側には中心市街地のアーケードが通り、駅そのものも立派な駅ビルに。

高松駅が他の地域からやってくる人が降り立つ外向けのターミナルだとするならば、瓦町駅は郊外と中心部を結ぶ地元の人のターミナル、といったところだろうか。

江戸時代から高松の経済を支えていた町人町が、いまも高松の中心市街地であり続け、賑やかさも保ち続けているというのはなかなかに難しい。

特に戦後、地方都市にあっては町の形が大きく変わって古くからの中心市街地が衰退しているケースが数多ある。

ところが、高松は実に400年にわたって同じ場所が商人の町、繁華街なのである。

なぜ中心地が変わらないのか？

1988年に瀬戸大橋が開通すると、岡山と高松は1時間足らずで結ばれるようになった。多少の風の影響などはあるにしても、船で瀬戸内海を渡っていた時代と比べれば圧倒的に便利になったといっていい。

一方で、本州から松山や高知に向かうには、高松を通らずとも岡山駅から直接特急に乗り込めば済む。つまり、高松は四国全体の玄関口という存在ではもはやなくなっているのだ。

港町という性質、また商業都市という性質は変わらずとも、むしろ、岡山までも1時間かからないのだから、立派な通勤通学圏だ。

東京駅から1時間の八王子だって堂々たる首都圏なのだから、高松と岡山はもはや瀬戸内海を間に挟んで同じ都市圏といっても差しつかえないだろう。普通はJRの会社間を跨いで使うことのできない交通系ICカードも、岡山から高松まで、JR西日本とJR四国を跨いで使うことができる。

存在感を保ち続けるまち

ただ、やっぱり高松の町中を歩けば、これはこれでまったく独立したひとつの都市であるということがよくわかる。

瀬戸内海の交通の要衝としての地位を保ち続け、高松城はただの城ではなく交易の拠点としての機能を持った。

近代になると宇高連絡船によって四国の玄関口となり、瀬戸大橋が開通してからも江戸の昔から続く中心部の賑わいは変わらない……。

いつ一体化してもおかしくないほど時間距離の近くなった岡山と高松。

その中にあっても、ひとつの都市として存在感を保ち続け、江戸の昔からの中心部の活気が保たれているのは、やはりこの町の歴史を担った人たちの努力のお陰、ということなのだろう。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）