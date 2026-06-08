週末の住宅展示場に行くと、「QUOカードプレゼント」や「無料FP相談会」など、魅力的なイベントが数多く開催されている。しかし、そこに集まる客層や“無料”のカラクリには、住宅業界のシビアな裏事情が隠されている。

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ここでは、住宅メーカーに勤務していた屋敷康蔵氏による『住宅業界ぶっちゃけ話』（清談社Publico）の一部を抜粋。住宅購入を考えている人が知っておくべき「無料イベント」の恐ろしい罠を紹介する。



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住宅業界の刺客「ファイナンシャル・プランナー」

住宅メーカーでは毎週のように集客のための「イベント」を開催している。だいたいが土日祝日やゴールデンウィーク、正月休みなどの連休に開催されることが多い。その企画を考える支店、営業所としては、これが結構大変なことでもある。ただ毎週毎週、目新しい企画など考えられるはずもなく、だいたいパターン化してくるもの。

まず、どこでもやっているイベントが「住宅相談会」。とくに斬新な企画ではなく、ただたんに住宅メーカーで住宅の相談ができるというもの。そもそも住宅メーカーは住宅の相談をしに行くところであって、いわば毎日が住宅相談会のようなもの。

それと多いのが「不動産相談会」。これは土地の仲介をしている街の不動産会社が、その日だけ住宅メーカーに間借りし、土地から探しているお客さまに土地をご紹介するもの。

ただ不動産会社が来ているとはいっても、そこには目新しい掘り出し物の土地など存在しない。なぜなら、インターネットやタウン誌等であらゆる物件が閲覧できるようになっているこの時代、そこに掲載されていなくて、不動産のオヤジが極秘に隠し持っている掘り出し物などあるわけがないからだ。

あとはニンジンをぶら下げて集客を図るようなイベントである。バレンタイン時期には「チョコレートつかみ取り」、クリスマス時期には契約者だけ当選するしくみになっている「クリスマス大抽選会」、それと最近よくある初回来場者限定の「QUOカード○○円分」「マックカード○○円分」「新潟コシヒカリ○○キログラム」などがよくある集客ツールである。

ただ、こういった景品にはいろいろ問題もある。どういうわけか住宅の購入計画の本気度の高いお客さまほど景品などにあまり興味を示さず、計画などさらさらない来場者ほど血眼でもらいに来ることが多いからだ。だからイベントの広告には小さく「※」付きで「初回来場者に限ります」「1世帯1点に限ります」などと記載されている。

お客さまは「第三者」という言葉に弱い

しかし、ここまで注意書きとして書いてあっても、同じ車に乗ってきて「別世帯です」といって二つもらって帰る大家族のお客さまもいるのだから恐ろしい話だ。ただ住宅営業マンとして、こういうお客さまを相手にすることでいちばんの損失になるのは「時間」である。どんなに買う気のないお客さまであっても、駐車場に到着したときのお迎えから展示場のご案内、帰るときのお見送りまではやらなくてはならない。

こんなお客さえ相手にしていなければ、別の優良客を接客できたかもしれない……どこからどう見ても「家」など買いそうにない、4人乗りの軽自動車に6人がぎゅうぎゅう詰めになって乗って帰る「道交法違反」のご家族、車検切れのボロ車に堂々と乗って現れるご家族……こうなると、もう「家」を買う客筋とは異なる別次元の人たちである。

それと、実際に商談として話が進んでいるお客さまに対してのイベントで「FP相談会」がある。お客さまも住宅営業マンが自社の商品を悪くいわないのはわかっているし、見積もりを出して「この金額だと、あなた方は将来、住宅ローン破綻しますよ」などというわけがないこともわかっている。

だから契約まで多少の不安を残しているお客さまには、あくまで「第三者」の見解として、お金の専門家である「FP相談会」を開催するのである。趣旨としては、販売する側の住宅メーカーの人間は同席せずに、お客さまの収入から提示されている見積書の妥当性、同時に電気、ガス、水道料金、携帯電話料金の見直しや節約方法等のアドバイスをしてもらうというもの。

お客さまは「第三者」という言葉に弱い。いかにも冷静、公平というイメージだからだろうか。もちろん住宅営業マンのことも、そこそこ信用はしているから話を進めているのだとは思うが、やはり売り手側の話として、ある程度は割り切っているお客さまがほとんどだろう。

だから住宅メーカー側が同席しない、第三者を「自称」するFPの効果は絶大なのだ。

ちなみに住宅ローンを貸し付ける銀行員も、どういうわけか、お客さまから信用されている。私からすれば、いちばん信用できないのは銀行員なのだが……。

ちなみに前職は私も金融関係の仕事だったが、「サラ金」だったためか、お客さまからの信用はゼロに等しかった。やはり銀行員のステータスは高い。

世の中に無料のものなどないと考えたほうがいい

そのFP相談会ではあるが、お客さまには光熱費や電話代の領収書、現在検討中の当社の見積書、現実に加入している保険証券等を当日持参していただくことになる。そして、ひととおり光熱費の見直しや節約方法等を教わったりし、その流れで当社の見積もりも筋書きどおり、「この計画なら何も心配いりません、大丈夫です！」と太鼓判を押してもらうわけだ。

さらにFPの個人的な意見として、「いろんなお客さまの相談を受けてきましたが、この会社は絶対無理な提案はしない……担当の○○さんも、この営業所でいちばんお客さま思いの営業。お客さまは当たりです」と資金以外のこともアピールしてもらう。そして最後にFP本来の仕事、「保険の見直し」である。

本来、保険会社に所属するFPの先生も、ここで保険の契約を取らなくては飯の食い上げになってしまう。ただ住宅購入の計画や生活支出の見直しを親身にアドバイスしてくれた目の前のFPに疑いの余地などなく、保険の契約など、たやすい話なのだ。

「FP相談会」が終わり、個室から出てきたFPとお客さまに、こちらから「どうでした？」と感想を聞けば、FPとお客さまは、お互いに目を合わせ、「秘密」といわんばかりの意味深ニッコリ笑顔。

それを見て住宅営業マンも「仕上がった」と確信する。当然といえば当然の話だ。FPには当日の日当まで払い、保険のビジネスチャンスを与えているのだから。

ちなみにこの「無料FP相談会」というものは、住宅メーカーにかぎらず、街中のいたるところで開催されている。家計のドクターが無料で相談に乗りますと30分、長いと1時間近くも時間を取ってくれるわけだが、最終的に「ゴミ保険商品」を売りつけられて終わることが多い。人はみんな「無料」や「サービス」という言葉に弱いものではあるが、基本、世の中に無料のものなどないと考えたほうがいいと私は思っている。

住宅業界にかぎらず、保険業界でもどこでも同じく、企業というのは、どうしたら気づかれないようにお客の財布からお金を抜き取ることができるか？ ということを、つねに考えている。「タダより高いものはない」というのが、この世の真理だろう。

〈予算のないお客さまには「ボンビースペシャル」…注文住宅に手が届かない客向けに住宅メーカーが用意していた“残酷すぎる夢のマイホーム”とは〉へ続く

（屋敷 康蔵／Webオリジナル（外部転載））