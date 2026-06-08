◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人2-2ロッテ 延長12回引き分け（6月7日、東京ドーム）

2戦連続引き分けで今週は負けなしの4勝0敗2分とした巨人。9回にライデル・マルティネス投手が安田尚憲選手に同点ソロホームラン許し、まさかの同点に。そこから延長戦に入りましたが、両チームの中継ぎ陣が踏ん張り、追加点を許さない結果となりました。

橋上秀樹監督代行は「今週2試合、勝てませんでしたけど、負けませんでしたので。全勝とは言いませんけども、負けずに終われました。次、ビジターでDH（指名打者）があるところになりますけども、いい形でつながっていけるんじゃないかと思います」と前向きなコメント。

打たれたマルティネス投手については「うちの勝ちパターンのライデルですからね。たまにはこういうこともありますよね。でも昨日同様ピッチャーも含めてバッテリー、守備を含めて失点を防いでくれました。勝てはしませんでしたけど、きのう同様負けなかったというのは、リーグ戦を戦う上では勝率。引き分けというのも非常に大きいので、負けずによかったなと思いますし、よう踏ん張ってくれたなと思います」と語りました。

先発で7回111球を投げた西舘勇陽投手については「前回のピッチングから少しずつ自信というものを持っている感じは受ける」と一言。「ピンチになっても動じることなくというような投球に見えます。少しずつ自信を持ってきているんじゃないかなと。球の質、制球もそうですけども、立ち居振る舞いというか、そういったものが非常によくなってきているなという印象は受けました」と評価しています。

2位のヤクルトが敗戦したために、その差は0.5と近づいた巨人。次週はパ・リーグ本拠地での試合となります。