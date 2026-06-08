〈予算のないお客さまには「ボンビースペシャル」…注文住宅に手が届かない客向けに住宅メーカーが用意していた“残酷すぎる夢のマイホーム”とは〉から続く

ローコスト住宅メーカーの徹底したコスト削減は、職人の質や現場の過酷な労働環境に直結している。そのしわ寄せはもちろん営業担当のも及ぶ。彼らはどのようにコスト削減の煽りをお客様に納得してもらっているのか……。屋敷康蔵氏の『住宅業界ぶっちゃけ話』（清談社Publico）の一部を抜粋し、数々のエピソードを紹介する。

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ローコスト住宅メーカーはどこをケチっているのか？

住宅メーカーが他社より大きな価格差で安くお客さまに住宅を提供する場合、どんな策を練っているか？ お客さまのなかには「欠陥住宅なんじゃないか？」「手抜き工事なのでは？」などと思われる方もいるかもしれないが、どんなに安い住宅であっても、みなさんが思っているほど「欠陥住宅」なんてものはそうそうあるものでもない。

……などと書くと、住宅の「欠陥」を見つけることを商売としているホームインスペクション（住宅の施工や劣化等を診断する）系の会社からすれば、「いやいや、住宅の7〜8割には施工不良がある！ ローコスト住宅なんて、なおさらのことだ」などといってくるかもしれない。

まぁ、どの程度を指して「欠陥住宅」と定義されるかにもよるのだが、住宅というものは、材料はたとえ工場で生産されてきたものであったとしても、やはりそこには人の「手」が介入してつくられていくもの。釘の一本や二本の打ち忘れ等は存在しない家のほうがめずらしいのが現実である。ただ、それはちょっとした見落としであって、そこに「悪意」などは存在しない。

もちろん新築なのに、屋根の雨漏りや、コンクリートの不適切な管理による基礎のひび割れ等は論外の話である。いまはそういった欠陥が少ないだけに、発覚すると非常に目立つ事件となる。そういう事象がテレビ等で報道されると、まるで世の中の住宅業界全体で「欠陥住宅」が頻発しているようなイメージを持たれてしまうが、決してそんなわけでもない。

いまの住宅はお客さまが引き渡しを受けたあとに欠陥が見つかった場合に、施工会社は無償で補修する責任が発生する「瑕疵担保責任」（住宅の基本構造部分である基礎や柱や梁、屋根や窓の10年間の責任を持つ）があるため、瑕疵担保保険への加入が義務づけられている。

この瑕疵担保の保険が申し込まれれば、当然、保険会社を通して保険会社が定める基準以上の厳しい検査も検査会社が実施することとなるわけだ。

実際にクレームにもなったことがあるのが…

こうしたことからも、この時代、わずかな原価をケチって欠陥住宅をつくるメリットなど住宅メーカーには存在しないということである。ただ欠陥とはいわないまでも、たとえばクロス（壁紙）の仕上がり等は職人さんの技術でばらつきを正直、感じることもある。

これは構造的なことで、「欠陥」ということではない。単純に仕上がりが「雑」だということ。

「ローコスト住宅＝欠陥住宅なのではないか？」という疑念は、じつはこういうことの集積から生まれてくることが多い。

ローコスト住宅メーカーが経費を抑えるためにやることのひとつに「工期短縮」がある。

当たり前だが、2000万円の請負工事を半年かけて終わらせるより、3カ月で終わらせたほうがコストは抑えられる。他方、通常より工期を早めれば、現場管理は雑になる。ましてや、いまは現場監督が複数の現場を担当していることが多いので、なおさらのことである。

もうひとつが「人件費」。住宅メーカーにとって下請け業者との単価交渉も重要な仕事。

1円でも安く請け負ってくれるよう交渉するのが腕の見せどころでもあるのだが、「交渉の末に単価を下げてくれる業者」と「もともと単価の安い業者」では大きな違いがある。

そして、とくにローコスト住宅メーカーの場合は後者の「もともと単価の安い業者」に依頼してしまいがちなのは否めない事実。そりゃそうである……単価の高い業者にしぶしぶいやな顔をされながら引き受けてもらうより、もともと単価の安い業者に快く引き受けてもらうほうが、こっちとしても楽だからだ。

しかし、単価の安い業者は雇われている職人の単価も安いのは当たり前のこと。単価の安い職人というのは基本、仕事に対して安いなりの手間しかかけなかったり、経験の浅い職人も多かったりする。仕事の出来だけのことならまだしも、「常識」としての現場教育を親方から受けていないケースがたまに見受けられたりもする。

実際にクレームにもなったことがあるのが、タバコの吸い殻のポイ捨て、仮設トイレがあるのに現場で立ちションベン……施主が見ていなくても、近隣住民から見れば、そんな職人を使っている住宅メーカーのレベルに疑いを持たれてしまうことだろう。

「ローコスト住宅だからといって欠陥住宅ではない！」と声を大にしていいたいところだが、実際、単価の安い業者を使うことで建物全体の質を落としてしまうことがあるのは否定できない事実でもある。

たとえ構造上に欠陥がなかったとしても、住み始めてからクロスや外壁のコーキング、室内各所での雑な仕上がりが目につくようであれば、「欠陥住宅」とはいわないまでも、粗悪品であることは間違いないことであるからだ。それと、「人件費」については下請け業界にかぎった話ではなく、住宅メーカー自体にいえることも多々ある。

基本的に、どこの住宅メーカーも完全に分業化しているところがほとんどだが、ローコスト住宅メーカーは高額な坪単価の住宅メーカーほど細かくは分業化されていない。つまり、ひとりあたりの仕事量が多いということ。ローコスト住宅の場合、設計士はいるが、図面は最終的なチェックだけで、実際に作成するのは営業マン。

事務員もひとりで事務全般からお客さまへのお茶出し、お子さま連れのお客さまのお子さま対応。現場監督は複数の現場管理から、お客さまの仕様決め（キッチン、トイレ、ユニットバス、部屋ごとのクロス、室内建具、外壁、床材……等ありとあらゆるもの）も仕事に含まれている。もちろん営業マンも図面の打ち合わせ、契約から銀行の融資手続き、引き渡しまでの顧客対応と、業務は多岐にわたる。

神経質なお客さまから悲鳴を上げられたことも

こういったムダを徹底的に省いたしくみを「企業努力」といえば聞こえはいいが、この大きな負担でゆがみも生じる。

会社は対外的には「“四部一体”（営業、事務、工務、設計）となってお客さまと向き合います」などといっているが、これだけ個人の担当業務が多いと、それぞれ自分の担当業務以外のことは意地でもしたくないというのが本音であり、互いに責任のなすり合いはしても、他部門をサポート等する気はさらさらないという組織ができあがる。

業務の多さからすると、工務課の現場監督も負けてはいない。

複数の現場をかけ持ちして完成を急がされる現場監督は、施主検査（引き渡し前にお客さまに建物の室内外を確認してもらうこと）の際にピカピカのリビングでお客さまに説明中、大汗をかきすぎて新しい床を汗でびしょびしょにしてしまい、神経質なお客さまから悲鳴を上げられたこともある。

「ワキガ」も「ゲップ」もある意味、企業努力の結果

ワキガの現場監督は、現場からそのままショールームに戻ってお客さまと仕様打ち合わせに入ってしまい、その臭いで本社にクレームが入ったことも……。これぞ、まさしく「THEローコスト劇場」である。高額な住宅メーカーなら仕様打ち合わせには、こぎれいな女性のインテリアコーディネーターが同席し、スマートに仕様決め（クロスや床材、外壁の色、キッチンやトイレの色等、さまざまなもの）を進めてくれることだろう。

だが、ここにはそんな人はいない。目の前に座るのは、汗だくになりながら現場とショールームを行ったり来たりし、ゲップをしながら仕様打ち合わせをする、首にタオルを巻いた現場監督だけなのである。そういう「おもてなし」の精神をローコスト住宅メーカーに求めてはならないのだ。こういったもてなし料の削減もローコスト住宅の特徴であり、「ワキガ」も「ゲップ」もある意味、企業努力の結果と思ってもらうしかない。

また、「高気密、高断熱」を掲げる住宅メーカーは多いが、その程度にも、大きな差がある。

簡単にいうと、「高気密」とは建物の隙間をなくして隙間風が入らないようにすることで、「高断熱」とは断熱材を使って熱の伝わりを防ぐ、逃がさないようにすること。これにより、エアコンの効率がよくなり、結果、電気代も抑えられるわけだ。

30〜40年前の住宅と比べれば、サッシの性能がよくなり、住宅全体の性能も上がっているため、いまはどんな家でも新築なら「冬は寒くて夏は暑い」家など聞いたことはない。

しかし、その「高気密、高断熱」の性能も住宅メーカーによって異なる。断熱材にも種類があり、どういった断熱材を使うかで、その住宅の断熱性能に差が出てくるものなのだ。

昔の住宅の断熱材でよく使っていたのが、壁のなかや床のなかに入っていた綿のような素材のグラスウールであり、見たことがある方も多いかもしれない。

ただ湿気に弱く、年数が経過すると縮んできたり下に落ちてきたりしてしまう。そのため、ひと昔前は寒冷地でしかあまり見かけなかった「発泡ウレタン」を吹きつける断熱材も最近では増えてきているようだ。住宅メーカーによっては建物まるごとアルミで覆ったような「外張り断熱」なんて施工をしている会社もある。

ローコスト住宅メーカーならではのエピソード

結局、「高気密、高断熱」といっても、体感だとなかなか証明しづらいため、どこの住宅メーカーも計測器で測定し、「C値、Q値、UA値」として数値で競い合っているというわけである。ちなみに私の在籍していた住宅メーカーの断熱材は「高性能グラスウール」。要はいちばん安価なグラスウール。断熱性能にこだわるお客さまに、こんなことをいわれたことがある。

「○○ホームさん、断熱材の標準仕様がグラスウールですよね？ グラスウールだと湿気に弱いでしょ？ それが心配なんですよねー」と。もうこれはお客さまのいうとおりで、それをいわれたらぐうの音も出ない。そこで返した私の答えが、反論にもならない苦しまぎれの回答である。「いやっ、お客さま、昔のグラスウールとは違いますから。うちのは“高性能グラスウール”ですから」と。

「高性能グラスウール」なんて、商品名のようなもので、グラスウールはグラスウール。

「高気密、高断熱」を売りにしている住宅メーカーからすれば、いちばんバカにされやすい代物でもある。だから特徴や強みのないローコスト住宅メーカーは、「他社と何も変わりません。この仕様でこの金額なら悪くない」といったスタンスの営業になるのである。

気密性に関しても、ローコスト住宅メーカーならではのエピソードがある。住宅営業マンは毎朝、お客さまが来場する前のモデルハウスの清掃が最初の仕事であり、「夢の空間」に磨きをかけている。ただ立地の影響もあってだとは思うが、モデルハウスに入ると、床に毎朝、数十匹の不快害虫「ヤスデ」の死骸が転がっているのだ。

どこから入ってくるのか謎なのだが、これが毎朝である。また、真っ白い床なので黒いヤスデの死骸が異常に目立つのだ。高気密住宅が聞いてあきれるこの「ヤスデ祭り」……そして住宅営業マンたちは、お客さまにこの「低気密」がバレる前に、毎朝せっせと害虫の後始末をするのである。

〈「妻は薄ら笑い、夫の目は泳いでいる」高級車に乗ってきても一発で審査落ち…住宅ローン審査で“奥様に内緒の借金”が見え隠れする“地獄の瞬間”〉へ続く

（屋敷 康蔵／Webオリジナル（外部転載））