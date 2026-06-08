「頭のいい人ほど、考えてから行動する」

多くの人はそう思っている。しかし実際には、頭のいい人ほど“考えるタイミング”を知っている。

文章を書くときも同じだ。最初から完璧な文章を書こうとして手が止まる人がいる一方で、スラスラ書ける人がいる。その違いは、才能や語彙力ではない。

書籍 『ほんとうのことを書く練習』 では、「書く私」と「読む私」という表現で、書き手の自分と読み手の自分に分ける効果について語られている。本記事では、その考え方をもとに、「頭のいい人が文章を書く前に考えない理由」を解説する。（構成・写真／ダイヤモンド社書籍編集局・今野良介）

「ハートで書け」

文章を書くとき、つい考えすぎてしまう人は多い。

・この表現で「合っている」のか

・変に思われないか

・もっといい表現があるのではないか

しかし、『ほんとうのことを書く練習』には、まずは“考えるな”とある。どういうことか。

引用されるのはガス・ヴァン・サント監督の映画『小説家を見つけたら』のセリフだ。

「考えるな。考えるのは後だ。第1稿はハートで書く。リライトには頭を使う。文章を書く時は、考えずに書くこと。」

――『ほんとうのことを書く練習』より

これは文章だけの話ではない。

仕事でも会話でも、「最初から正解を出そう」とすると、止まる。

ここで誤解してはいけないのは、「頭のいい人は考えない」という意味ではない。

むしろ逆だ。

頭のいい人ほど、「いつ考えるべきか」を理解している。

『ほんとうのことを書く練習』では、

「読む私」の目が厳しくなりすぎると、「書く私」が萎縮してしまう。

――『ほんとうのことを書く練習』より

と語られている。

最初から批評家にならないこと。いきなり自己否定しないこと。

つまり、アイデアを出す時間と、評価する時間を分けるのだ。

書けなくなる人は、

・書きながら評価する

・話しながら採点する

・考えながら否定する

ということを同時にやってしまう。

アクセルとブレーキを同時に踏んでいるようなものだ。だから前に進めない。

そうではなく、まずは自由に出す。あとから整える。

発想の段階では「書く私」に任せ、推敲の段階になって初めて「読む私」を呼ぶ。

だから思考がスタックしない。

頭のいい人の特徴とは、知識の豊富さではない。

考える順番を間違えないことだ。