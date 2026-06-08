あってはならないプレーが…延長11回、2死満塁でまさかの一塁牽制死　勝負所で見えた西武と中日の「明確な差」

西武の見事な連係を見せてピンチをしのいだ(C)産経新聞社

年に一度あるかないかのビッグプレーが飛び出した。

6月7日の中日対西武（バンテリンD）、延長11回裏2死満塁から、西武が一塁へのピックオフプレーに成功。サヨナラ機に沸いていた敵地スタンドを見事に黙らせた。

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イニング途中から登板した6番手・上田大河は制球が定まらず、前の打者・細川成也をストレートの四球で歩かせていた。続く板山祐太郎への初球も外角低めへのボール。5球連続ボールとなったタイミングで、捕手の柘植世那が構えたミットを下に下げる。

その刹那、上田は誰もいるはずのない一塁へ牽制球。一塁手のタイラー・ネビンが後方から素早くベースに入り、走者の細川をタッチアウトに仕留めた。大ピンチを自らの守備で救った上田は何度もガッツポーズ。ネビンは三塁ベンチでハイタッチの嵐に遭っていた。

今回の牽制刺を「年に一度あるかないかのビッグプレー」と書いたが、西武は昨季も同じ時期に成功させている（2025年6月12日）。その時は投手・山田陽翔、捕手・古賀悠斗、一塁手・ネビンの組み合わせだった。3点リードの8回1死満塁、相手は阪神、一塁走者は佐藤輝明。ターゲットにされたのは普段対戦しないセ・リーグ球団、そして相手の主砲である。

得てしてこういうプレーが出た後は得点が入るもので、12回表に長谷川信哉のソロと代打・古賀悠の2点適時二塁打で西武が一気に3点を勝ち越し。その裏、中日の最後の攻撃はあっさりと三者凡退で終了。最終スコアは4−1で西武が勝利し、カード勝ち越しを決めている。