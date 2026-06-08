◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 中日１―４西武＝延長１２回＝（７日・バンテリンドーム）

西武・甲斐野央投手が７日、プロ通算１００ホールドを達成した。

家族の見守る前で、打者をねじ伏せた。同点の９回から３番手で登板。村松、細川、板山と続く中日のクリーンアップを３者凡退に打ち取った。通算９８ホールドに到達した頃から全ての遠征に帯同してくれたという家族の前での達成に、「甲子園でチャンスもあったけど天気の問題でできなくて。今日が終わったらまた明後日（火曜日）のベルーナから全部来る予定だったんですけど、家でゆっくり見られるようになったからよかったかな」とはにかんだ。

東洋大姫路から東洋大を経て２０１８年ドラフト１位でソフトバンクに入団した剛腕。２３年オフに西武に移籍した。ソフトバンクで４１、西武で５９のホールドを記録し、プロ８年目２４９試合目でプロ野球５６人目の通算１００ホールドを達成。「自分だけの力じゃないので感謝しかない」とこれまで支えてくれた周囲への感謝の思いを何度も口にし、「通過点だと思って頑張っていきたい」と決意を新たにした。