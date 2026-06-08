◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

第７６回安田記念・Ｇ１は７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われ、シックスペンスがＧ１初勝利を飾った。初コンビの武豊騎手は、５７歳２か月２４日の史上最年長Ｇ１制覇を達成。同レースは０９年のウオッカ以来、最多タイの４勝目となった。メイショウタバルで連覇を目指す今週の宝塚記念・Ｇ１（１４日、阪神）に向け、最年長記録を「さらに更新したい」と意欲を見せた。

◆田中博康調教師 今年出走の２頭が管理馬初出走で初勝利。Ｇ１は２４年のチャンピオンズＣ（レモンポップ）以来、今年初勝利で通算４勝目。重賞は中山記念（レーベンスティール）以来、今年２勝目で通算１４勝目。

◆キズナ産駒 ２３年のソングライン以来、通算３勝目。Ｇ１は２５年のチャンピオンズＣ（ダブルハートボンド）以来、今年初勝利で通算７勝目。２１年から６年連続Ｇ１勝利。重賞は愛知杯（アイサンサン）以来、今年６勝目で通算５５勝目。

◆（有）キャロットファーム １１年のリアルインパクト以来、通算２勝目。Ｇ１は２５年の天皇賞・春（ヘデントール）以来、今年初勝利で通算３６勝目。重賞は新潟大賞典（グランディア）以来、今年６勝目で通算１６２勝目。

◆生産者・ノーザンファーム ２３年のソングライン以来、通算７勝目。Ｇ１は先週の日本ダービー（ロブチェン）に続き、今年９勝目で通算２３６勝目（他にＪＧ１・３勝）。重賞は先週の目黒記念（ファイアンクランツ）に続き、今年３７勝目で通算９４１勝。

（記録はすべてＪＲＡ）