◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１０連戦ラストの試合で、２点を追う３回１死の第２打席は右前打を放ち、２試合連続安打とした。低めの９６・３マイル（約１５５キロ）シンカーを捉え、打球速度１１２・３マイル（約１８０・７キロ）の弾丸ヒットだった。

その後１死一、三塁から３番タッカーの捕ゴロに反応して好スタートを切り、反撃のホームを踏んだ。エ軍エースのＪ・ソリアーノ投手（２７）とは試合前の時点で通算３打数無安打３四球。この日の初回先頭の第１打席は中飛に倒れていたが、２度目の打席で攻略した。

前日６日（同７日）の同戦では、１点を追う初回先頭でまずは二塁内野安打を放つと、続くパヘスの逆転２ランで生還し、メジャー通算７５０得点に到達した。だが、これだけでは終わらなかった。打者一巡で回ってきた１死二塁の第２打席。左腕・スーターから中堅左に出場７試合ぶりとなる１１号２ランをたたき込んだ。２１年７月２日（同３日）の敵地・ナショナルズ戦の７回以来、実に球団５年ぶりとなる１イニング９得点の猛攻を完成させた。

大谷の１イニング２安打は２５年４月１６日（同１７日）の本拠地・ロッキーズ戦以来２度目だった。前回も初回ではあったが“初回の２打席目”の本塁打は、日米通じて自身初の珍事だった。これまで月別最多の６３発をマークしてきた得意の６月は出場５試合目で初アーチとなり、８回の四球で早くも今月４度目のマルチ安打＆３出塁。６月はこの日まで打率５割、出塁率５割８分３厘と無双モードに突入していた。