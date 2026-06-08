【関東は日中曇り空も夜から再び降り出す雨に注意】

関東は通勤通学の時間まで雨が降りそうですが、日中は止んで日差しの出る所もありそうです。しかし、夜からは再び雨が降り出しそうなので、お出かけの際は雨具をお持ちください。東京都心の最高気温は24℃の予想できょうも羽織るものが必要な陽気となりそうです。

【北日本は一日雨で北海道は激しい雷雨も】

日本海にある低気圧が夜にかけて発達しながら北海道付近に進むことで、東北や北海道では一日雨となるでしょう。北海道では激しい雷雨の恐れもあり、土砂災害や低い土地の浸水などに注意が必要です。

【西日本も午後は傘の出番に】

梅雨前線に伴う雨雲が近づく西日本の太平洋側では、午後雨が降ったり止んだりとなる見込みです。日本海側もにわか雨にお気をつけください。中国、四国、近畿、東海ではきのうより最高気温の高い所が多く、蒸し暑くなりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :16℃ 釧路 :15℃

青森 :20℃ 盛岡 :19℃

仙台 :19℃ 新潟 :25℃

長野 :26℃ 金沢 :25℃

名古屋:28℃ 東京 :24℃

大阪 :26℃ 岡山 :24℃

広島 :25℃ 松江 :25℃

高知 :27℃ 福岡 :26℃

鹿児島:26℃ 那覇 :29℃