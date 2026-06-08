グレード追加で「新型エルグランド」の付け入る隙無し!?

トヨタは2026年6月3日、高級ミニバン「アルファード」の一部改良モデルを発売しました。

アルファードは2002年の初代登場以来、トヨタを代表する高級ミニバンとして進化を続けてきました。

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現行モデルは2023年に登場した4代目で、静粛性・乗り心地・安全性能を大幅向上。「快適な移動の幸せ」をコンセプトに掲げ、ファミリーユースからショーファードリブン需要まで幅広く対応するモデルとして、国内外で高い支持を集めています。

今回の改良でまず注目されるのが、PHEVモデルへの「Z」グレード追加です。PHEVをより身近な選択肢として提供することを目的としており、豊富な標準装備が特徴です。

足元には、225／55R19サイズタイヤ＆19×7Jアルミホイール（シルバースパッタリング塗装）を採用。

インテリアでは、本革巻き3本スポークステアリングホイール（本杢）や、セカンドシートにエグゼクティブパワーシート（パワーリクライニング・パワーオットマン・快適温熱シート・ベンチレーション付）を標準装備しました。

さらに左右独立ムーンルーフや14インチHDディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus＋10スピーカーも備えるなど、上質な移動空間を実現しています。

ルーフヘッドライニングにウルトラスエードを採用した点も上質感を高めるポイントです。

走行安全面では、スムーズストップ＋ブレーキ車両姿勢制御（ピッチ制御）を標準装備し、充電インレットは普通充電と急速充電（外部給電機能V2H付）に対応しています。

いっぽうHEVモデルには、装備を充実させた「G」グレードが新たに加わりました。

エクステリアには3眼LEDヘッドランプ（ハイ・ロービーム/オートレベリング機能付）にLEDクリアランスランプとLEDフロントフォグランプを組み合わせ、存在感のある顔つきとしています。

フロントシートは運転席8ウェイパワーシート＆助手席4ウェイパワーシートを採用し、快適温熱シートも装備しました。

セカンドシートは、2つのタイプが選べます。

リラックスキャプテンシートを設定する7人乗り仕様では、マニュアルロングスライドや回転式アームレスト、マニュアルオットマン、快適温熱シートなどを備えています。

そして、6：4分割チップアップシート（3人掛け）となる8人乗り仕様も用意されます。

インフォテインメント系では14インチHDディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plus＋10スピーカーを標準装備。安全装備として、パノラミックビューモニター（床下透過表示機能付）やパーキングサポートブレーキ（前後方静止物・後方接近車両・後方歩行者対応）も備えており、利便性と安全性のバランスが高いグレードに仕上がっています。

今回の改良では、既存グレードへの改善も実施されています。

まず、周波数感応型ショックアブソーバーを全グレードに標準装備し、路面状況に応じた減衰力調整によって乗り心地を向上させています。

高級ミニバンとして重要な快適性がさらに磨き上げられた点は、今回の改良の大きなポイントといえるでしょう。

ボディカラーには新色「ニュートラルブラック」が全グレードに設定されました。高級感と精悍さを両立したカラーで、選択肢がひとつ広がります。

また、上級グレードの「Executive Lounge（エグゼクティブラウンジ）」では、内装加飾をブロンズスパッタリングに統一し、より一貫した上質感を追求しました。

足まわりでは、Z（ガソリン・HEV）に標準装備される18インチアルミホイールを刷新。225／60R18タイヤ＆18×7Jアルミホイール（ハイパークロームメタリック塗装）となり、質感が向上しました。

Gグレードにはメーカーオプションとして設定されます。

ラインナップはG、Z、Executive Loungeの3グレードを軸に構成され、価格（消費税込）は559万9000円から1069万9700円です。

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2024年12月に追加された最廉価の8人乗りグレード「X」（HEV：510万円〜）は今回の一部改良で廃止されていますが、新設定のPHEV Zグレードや充実装備のHEV Gグレードにより、ユーザーの選択肢がこれまで以上に広がっています。

日産のライバル車「エルグランド」のフルモデルチェンジが間近に控えるなか、高級ミニバンのトップブランドとしての完成度をさらに高めた今回の一部改良は、アルファードの存在感をより一層際立たせるものといえそうです。