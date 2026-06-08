桂川有人は「79」で逆転優勝ならず、星野陸也58位 チャカラが欧州2勝目
＜KLMオープン 最終日◇7日◇ザ・インターナショナル（オランダ）◇6914ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは、最終ラウンドが終了した。2打差4位から出た桂川有人は2バーディ・4ボギー・1ダブルボギー・1クアドラプルボギーの「79」と大きく落とし、トータルイーブンパー・32位タイで終えた。
【動画】桂川有人と小祝さくらが結婚していた
1番をボギー発進。3番パー5で2打目を池に入れてダブルボギー、4番パー3も2度池につかまり“+4”を喫した。2024年の日米共催「ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント！」に続く欧州2勝目とはならなかった。星野陸也も2バーディ・4ボギー・2トリプルボギーの「79」と落とし、トータル5オーバー・58位タイだった。エウヘニオ・チャカラ（スペイン）がトータル11アンダーで逃げ切り、25年「ヒーローインディアンオープン」以来となる欧州2勝目を果たした。なお、前週の「オーストリア・アルペン・オープン」で欧州初優勝を挙げた金子駆大は出場しなかった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
KLMオープン 最終成績
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