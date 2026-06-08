プロ野球 セ・パ交流戦は7日、各地で5試合が行われました。

DeNAはソフトバンクに逆転負けで2連敗。3回に牧秀悟選手の2点タイムリーで先制したDeNAでしたが、4回と7回に押し出し四球で同点とされ、そのまま延長戦に突入。最終12回には山粼康晃投手が1、3塁のピンチを招くと、庄子雄大選手のセーフティスクイズと海野隆司選手のタイムリーで失点し敗れました。

巨人は1-1の7回、2アウト3塁から、松本剛選手のタイムリーで勝ち越しに成功します。しかし9回にライデル・マルティネス投手が2アウトから、安田尚憲選手にホームランを浴び、土壇場で同点に追いつかれました。巨人対ロッテは延長12回の末、2試合続けて引き分けとなりました。

広島が2連勝。2回に2アウト満塁の好機を作り、2者連続の押し出し四球と、菊池涼介選手の2点タイムリーで一挙4得点。その後、2点を返されますが、8回に大盛穂選手のタイムリーで勝利をたぐり寄せました。投げては、先発・岡本駿投手が7回4安打2失点の好投で今季4勝目を挙げています。

＜6月7日の交流戦結果＞

◆ソフトバンク 4-2 DeNA

勝利【ソフトバンク】伊藤優輔(1勝)

敗戦【DeNA】山粼康晃(2敗13S)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(1敗10S)

◆巨人 2-2 ロッテ

本塁打【ロッテ】安田尚憲2号

◆広島 5-2 オリックス

勝利【広島】岡本駿(4勝3敗)

敗戦【オリックス】宮國凌空(1敗)

セーブ【広島】森浦大輔(2勝2敗6S)

◆西武 4-1 中日

勝利【西武】上田大河(2勝)

敗戦【中日】齋藤綱記(2敗)

セーブ【西武】豆田泰志(1S)

本塁打【西武】長谷川信哉8号

◆日本ハム 7-1 ヤクルト勝利【日本ハム】北山亘基(5勝2敗)敗戦【ヤクルト】奥川恭伸(2勝5敗)本塁打【日本ハム】レイエス12号、マルティネス1号