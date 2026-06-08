栗山千明主演「晩酌の流儀」シーズン5決定 2クール連続放送で美幸が北海道出張へ
【モデルプレス＝2026/06/08】テレ東では、7月3日より女優の栗山千明が主演を務めるドラマ25「晩酌の流儀5」（毎週金曜深夜24時52分〜）を2クール連続放送することが決定した。
【写真】山本美月＆栗山千明が見つめ合い密着
本作は、「1日の最後に飲むお酒を最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。2022年にシーズン1がスタートし、放送を重ねる度に、主演・栗山演じる伊澤美幸の食べっぷりと飲みっぷり、晩酌へ一切の妥協を許さない生き様が話題を呼んだ。SNS上ではそんな美幸に感化されて「＃晩酌の流儀」で自らの晩酌を投稿する視聴者が続出。各シーズンの最終回では放送終了を惜しむ声が数多く寄せられた。
そんな多くの人に愛されている本作がついに、待望のシーズン5に突入する。初の2クール連続放送となった昨年に続き本シリーズでも、テレ東の深夜ドラマでは異例となる2クール連続での放送が決定。2026年7月クールと10月クールでそれぞれ“夏編”、“秋・冬編”と称し、進化した『晩酌の流儀』を届ける。
主演を筆頭にお馴染みのキャストが再集結。“晩酌”のためならどんな努力も厭わない、「ホップハウジング」のエース社員であり、本作の主人公でもある伊澤美幸を栗山が演じる。そして美幸が勤める不動産会社「ホップハウジング」のメンバーとして、常識人で爽やかで仕事もまずまず。しかし個性に欠ける、無難にいい後輩・島村直人を武田航平、おっちょこちょいだけど、真面目で素直でいつも前向き。さらに美幸の“晩酌の流儀”を一番に理解する、カワイイ後輩・富川葵を辻凪子、お茶目でポンコツだけど憎めないおじちゃん支店長・海野二郎をおかやまはじめが演じる。さらに常に美幸の晩酌を気に掛ける、美幸の行きつけのスーパー「ツルマートプチ」の店員・牛場を馬場裕之（ロバート）、牛場とは違うアプローチで晩酌のヒントを美幸に与える「ツルマートプチ」の陽気な店長・珍山をミスターちんが演じる。今作も美幸をはじめとしたこの愛しいキャラクターたちが物語を盛り上げる。
今回のシーズン5では、美幸の勤める「ホップハウジング」が北海道進出を果たす。海野から北海道支店の出店場所選定を命じられた美幸は北海道での晩酌と引き換えに出張を引き受ける。北海道で美幸が幾多の困難の先にたどり着いた晩酌とは…？さらに北海道支店の支店長は北海道を代表する俳優が務める。（modelpress編集部）
今年も始まります！なんとシーズン5！そして夏・秋冬の2クール！シーズンを重ねるごとに、いろんな場所で「見てるよー」と声をかけていただく事が増えて、喜ばしい気持ちと共に身が引き締まる思いです。今回は1話から初の出張編。美味しい物がたくさんある、北海道へ。どんな晩酌になるのか、お楽しみに。
「晩酌の流儀」も気づけば5年目。こうしてまた皆さんと共に、旨い酒、旨い食事を楽しめることに喜びを感じています。“美味しく飲むために生きる”皆さんの日常に寄り添える作品を、今年もお届けします！新しい魅力がたくさん詰まったシーズン5、ぜひ楽しみにしていてください！
お久しぶりです！葵ちゃんです！！！「晩酌の流儀」を愛してくださる皆様のおかげで、シーズン5！20代だった私も30代に突入し、お酒を嗜む歳になりました。今年も美幸さんと島村さんと海野さんに会えるのが嬉しいです。「ホップハウジング」で楽しく働いて、2026年、晩酌に命を注ぎます！！！
今回も1日の疲れた身体を、キンキンに冷やしたビール、ノンアルコールビール、お好きな飲み物と一緒にご覧になってもらえると嬉しいです。美幸さんと珍山店長と牛場のやり取りをお楽しみに。
「晩酌の流儀」なんと、なんと！シーズン5です。今回も珍山店長として皆さまとお会いできることに、気分も高揚しております。更に今シーズンから「ツルマートプチ」は一層の飛躍を願ってロゴも一新！進化を続けております。今まで以上にお客さまに喜んでいただける食材をご用意して、皆さまのお越しをお待ちしております。半年間、高揚し過ぎてまた色々とやらかしてしまいそうです。「牛場君、どうしよう（汗）」
またまた皆さんとお会いすることが出来てもう感謝感謝、嬉しい限りです。
支店長海野、さらにパワーアップ、スケールアップして暴れて散らかしてやろうと息巻いております。美幸さんはじめ、島村くん、葵ちゃん、そして商店街の方々と更に強力なタックを組んで、少しでも皆さんに楽しんで頂けるよう、頑張りまーす。皆さん、海野支店長を応援してね〜。
不動産会社の営業として働く伊澤美幸(栗山千明)は、“1日の終わりにお酒をいかに美味しく飲むことが出来るか”を考え、仕事以外の時間全てをお酒の為に費やしている。「お酒の美味しさは、1日の自分の行動次第で変わる」をモットーに、お酒を美味しく飲むためにウォーキング・銭湯・スポーツ…と日々様々なことに邁進中！これは、お酒を美味しく飲む事をひたすら追求していく1人の女性の物語―。
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◆栗山千明主演「晩酌の流儀5」2クール連続放送
本作は、「1日の最後に飲むお酒を最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。2022年にシーズン1がスタートし、放送を重ねる度に、主演・栗山演じる伊澤美幸の食べっぷりと飲みっぷり、晩酌へ一切の妥協を許さない生き様が話題を呼んだ。SNS上ではそんな美幸に感化されて「＃晩酌の流儀」で自らの晩酌を投稿する視聴者が続出。各シーズンの最終回では放送終了を惜しむ声が数多く寄せられた。
◆「晩酌の流儀5」レギュラーキャストが続投
主演を筆頭にお馴染みのキャストが再集結。“晩酌”のためならどんな努力も厭わない、「ホップハウジング」のエース社員であり、本作の主人公でもある伊澤美幸を栗山が演じる。そして美幸が勤める不動産会社「ホップハウジング」のメンバーとして、常識人で爽やかで仕事もまずまず。しかし個性に欠ける、無難にいい後輩・島村直人を武田航平、おっちょこちょいだけど、真面目で素直でいつも前向き。さらに美幸の“晩酌の流儀”を一番に理解する、カワイイ後輩・富川葵を辻凪子、お茶目でポンコツだけど憎めないおじちゃん支店長・海野二郎をおかやまはじめが演じる。さらに常に美幸の晩酌を気に掛ける、美幸の行きつけのスーパー「ツルマートプチ」の店員・牛場を馬場裕之（ロバート）、牛場とは違うアプローチで晩酌のヒントを美幸に与える「ツルマートプチ」の陽気な店長・珍山をミスターちんが演じる。今作も美幸をはじめとしたこの愛しいキャラクターたちが物語を盛り上げる。
◆ホップハウジング」が北海道進出
今回のシーズン5では、美幸の勤める「ホップハウジング」が北海道進出を果たす。海野から北海道支店の出店場所選定を命じられた美幸は北海道での晩酌と引き換えに出張を引き受ける。北海道で美幸が幾多の困難の先にたどり着いた晩酌とは…？さらに北海道支店の支店長は北海道を代表する俳優が務める。（modelpress編集部）
◆伊澤美幸役／栗山千明コメント
今年も始まります！なんとシーズン5！そして夏・秋冬の2クール！シーズンを重ねるごとに、いろんな場所で「見てるよー」と声をかけていただく事が増えて、喜ばしい気持ちと共に身が引き締まる思いです。今回は1話から初の出張編。美味しい物がたくさんある、北海道へ。どんな晩酌になるのか、お楽しみに。
◆島村直人役／武田航平コメント
「晩酌の流儀」も気づけば5年目。こうしてまた皆さんと共に、旨い酒、旨い食事を楽しめることに喜びを感じています。“美味しく飲むために生きる”皆さんの日常に寄り添える作品を、今年もお届けします！新しい魅力がたくさん詰まったシーズン5、ぜひ楽しみにしていてください！
◆富川葵役／辻凪子コメント
お久しぶりです！葵ちゃんです！！！「晩酌の流儀」を愛してくださる皆様のおかげで、シーズン5！20代だった私も30代に突入し、お酒を嗜む歳になりました。今年も美幸さんと島村さんと海野さんに会えるのが嬉しいです。「ホップハウジング」で楽しく働いて、2026年、晩酌に命を注ぎます！！！
◆牛場役／馬場裕之（ロバート）コメント
今回も1日の疲れた身体を、キンキンに冷やしたビール、ノンアルコールビール、お好きな飲み物と一緒にご覧になってもらえると嬉しいです。美幸さんと珍山店長と牛場のやり取りをお楽しみに。
◆珍山役／ミスターちん
「晩酌の流儀」なんと、なんと！シーズン5です。今回も珍山店長として皆さまとお会いできることに、気分も高揚しております。更に今シーズンから「ツルマートプチ」は一層の飛躍を願ってロゴも一新！進化を続けております。今まで以上にお客さまに喜んでいただける食材をご用意して、皆さまのお越しをお待ちしております。半年間、高揚し過ぎてまた色々とやらかしてしまいそうです。「牛場君、どうしよう（汗）」
◆海野二郎役／おかやまはじめ
またまた皆さんとお会いすることが出来てもう感謝感謝、嬉しい限りです。
支店長海野、さらにパワーアップ、スケールアップして暴れて散らかしてやろうと息巻いております。美幸さんはじめ、島村くん、葵ちゃん、そして商店街の方々と更に強力なタックを組んで、少しでも皆さんに楽しんで頂けるよう、頑張りまーす。皆さん、海野支店長を応援してね〜。
◆イントロダクション
不動産会社の営業として働く伊澤美幸(栗山千明)は、“1日の終わりにお酒をいかに美味しく飲むことが出来るか”を考え、仕事以外の時間全てをお酒の為に費やしている。「お酒の美味しさは、1日の自分の行動次第で変わる」をモットーに、お酒を美味しく飲むためにウォーキング・銭湯・スポーツ…と日々様々なことに邁進中！これは、お酒を美味しく飲む事をひたすら追求していく1人の女性の物語―。
【Not Sponsored 記事】