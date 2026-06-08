ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月8日（月）〜6月14日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！



【牡羊座（おひつじ座）】

今週は、苦手なことにも頑張って挑戦していくと良いでしょう。そのほうがモヤモヤも解消されて、心と体のバランスが取れるようです。相手に自分の考えを丁寧に伝えていくのも大事。そこを意識していくと交友関係も良好になるでしょう。

★ワンポイントアドバイス★

酸味がある物を食べると運気アップ。特に緊張する用事がある前は、柑橘類を食べると良いかも。

■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）

東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。

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