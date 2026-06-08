2016年に戦力外通告

娘に暴力を振るったカドで現行犯逮捕された阿部慎之助前監督（47）がシーズン途中に電撃辞任した巨人を尻目に、ヤクルトと首位争いを繰り広げる阪神。昨年リーグ優勝を果たした人気球団も、実は看過できない暴力事案を抱えていて……。

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【写真を見る】暴行であざができたという妻の腕 借金を巡るLINE画像も入手

先月下旬、東京ドームで開催された巨人―阪神“伝統の一戦”。阪神に3連敗を喫した翌日、阿部前監督は娘への暴行容疑で逮捕され、「伝統ある巨人軍という監督の名」を汚したとして辞任に至ったことは周知のとおりである。

球界を震撼（しんかん）させたこの一件を、もう一方の伝統球団、阪神の暴力事案の当事者はいかなる心境で見ていたのか。その人物は、元ドラフト1位選手で、現在は球団の広報を務める二神一人（ふたがみかずひと）氏（39）。今年3月、妻に暴力を振るったとして、二神氏は妻から被害届を出され、5月1日に書類送検されていたのである。

現役時代の二神一人氏

「二神は法政大学4年時にはベストナインにも選出された本格右腕。2009年のドラフトで阪神に1位指名されプロ入りしたものの、肘の故障もあり表立った活躍を見せることはできず。16年に戦力外通告を受け、翌17年から球団広報に転身しました」（運動部記者）

「あんたを殴るのが平気に……」

私生活では高校時代から交際する同級生と11年に結婚し、2児に恵まれた。二神氏は、長年彼を支えてきたこの妻に暴力を振るった疑いが持たれているのだ。夫婦に一体何があったのか。

「現役を退いてから、二神は度々妻に手を上げるようになり、過去にも110番騒ぎがあったと聞いています」

そう証言するのは、二神家をよく知る関係者である。

「今年2月ごろから二神は妻に“人生をリセットしたい”“お金も時間も家族に搾取されたくない”“お前のこと切るから”などと口にするようになったそうです。その理由は妻にも分からず、予定されていた引っ越しも急きょ中止になったと聞きます」（同）

3月8日夜。自宅でワインのボトルを空けた後も酒を飲む二神氏を「飲み過ぎじゃないか」とたしなめ、酒瓶を取り上げた妻に、二神氏は「戻せや」と激高。妻が酒瓶を返そうとすると、

「突如立ち上がった二神は右手で妻の首を強く握り、妻の体を背後の壁に押し付けた。しばらくして手を緩めたものの即座に妻の左頬に平手打ちを浴びせると、信じ難いことに“あんたを殴るのが平気になっていくこの関係が嫌”と吐き捨てたそうです」（同）

暴行を否認

その後、妻が二神氏の求める離婚について「二人で話そう」と切り出したのは同月16日の朝だったという。しかし、二神氏は話し合いに応じようとせず、

「立っている妻の両腕を強くつかみ、たたきつけるように強引に椅子に座らせた。再度、妻が立ち上がると、またしても爪痕が皮膚に残るほど強く妻の首を握り締めながら壁に押し付け、しまいには、妻の腕を引っ張って寝室まで移動しマットレスめがけて投げ倒したのです」（前出の関係者）

恐怖を感じた妻が通報し、駆け付けた警官に連れられ、夫婦は甲子園署で別々に事情を聞かれた。先のとおり、妻は被害届を提出しているが、二神氏は暴行を否認したという。ちなみに、この日、整形外科で妻は〈（1）頸部挫創（2）右前腕挫傷〉と診断された。また、警察から二神氏は自宅へは帰らぬように言われ、この日以来、別居状態が続いているという。

後日、妻の元に二神氏の弁護士から電話がかかってきたそうで、

「被害届を取り下げるよう求めてきたのです。『いまの状況が会社にバレたら旦那さんは仕事を失うかもしれないですよ』と。妻は意に介さず突っぱねた。夫の暴力に苦しんだ彼女は、彼が厳正に処分されることを望んでいる。彼女はいまも動悸や不眠に苦しみながら育児に追われているのです」（同）

球団のカネでスロット

そんな妻も、かつて旦那のピンチを救ったことがあったという。

「矢野燿大監督時代、二神は監督付きの広報でした。球団から急な出費に備えて封筒に入った札束を持たされていたのですが、彼は時間があればスロットに通うギャンブル好き。ついには球団のカネに手を付け、球団にバレたら一大事だと聞かされた妻が20万円を貸し、補填してあげたことがあった。しかし、そのカネもいまだに二神は返済していないのです」（前出の関係者）

「そのような事実はない」

一連の事実関係を確認すべく二神氏に架電すると、

「いま弁護士も入れてるので、ちょっと直接の連絡は困るんですけど」

妻に暴力を振るったのですかと聞いたところ、

「そんなような事実はないですけど」

それでは妻がうそをついているのですかとただすと、

「いや、ちょっとそれは分からないですけど、警察というか、しかるべき対応はしている状況なので。球団には（この件を）もう伝えてます。暴行はしてないってことも伝えてます」

すると翌日、二神氏の代理人弁護士から編集部宛てに、

「一人氏が妻へ暴力をふるった事実は一切なく、事実無根です」

と記されたFAXが届いた。では、二神氏の妻は何と言うか。

「主人から暴行を受けたことは事実ですが、子供もいますので詳細については差し控えさせてください」

全くの平行線なのだ。

球団は「把握していない」

改めて球団に書面を送ると、

「暴行に該当する事実があった旨及びこれにより書類送検された旨については球団として把握しておりません」

なんと球団は暴行事案そのものを知らないという。二神氏は本誌（「週刊新潮」）の直撃にうそをついたのか。さるスポーツジャーナリストは言う。

「今も野球界は暴力問題が絶えません。とはいえ、この時世、書類送検された事実を球団として軽視すべきではないでしょう。対応を誤れば球団の管理責任も問われかねないのです」

暴力事案に揺れる球界の荒波を、阪神は乗り越えることができるか。

「週刊新潮」2026年6月11日号 掲載