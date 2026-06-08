◇交流戦 日本ハム7―1ヤクルト（2026年6月7日 神宮）

記念球を実家の両親に贈ってきた日本ハム・北山が唯一、自宅で大切に保管しているボールがある。22年5月26日のヤクルト戦の勝利球。試合後に当時チームメートの松本（現巨人）から手渡され、直筆で「感謝」と記して自室に飾ってきた。あれから4年。再び戻ってきた神宮のマウンドで、成長を示す快投を披露した。

「今日はなんとか一人で投げ切る気持ちでいましたし、4年前から成長した姿を見せたい気持ちもあった。両方かなえられて、凄くうれしいです」

初回に味方失策から背負った無死一、二塁。赤羽を空振り三振、オスナを遊ゴロ併殺で切り抜けた。「4年前にカバーしてもらったから今回は自分が」。7回も最少失点で粘った。被安打4の1失点で113球を投げ抜いて今季2度目の完投。5勝目を挙げ、5日まで2夜連続の延長戦など疲弊していた救援陣を救った。

新人だった22年のヤクルトとの交流戦。守護神として2戦連続サヨナラ弾を浴び、メンタルは崩壊寸前だった。迎えた3戦目。4点リードの延長10回に新庄監督は再びマウンドへ送ってくれた。オール直球で1失点締め。「支えてくれる人のありがたみを気付かせてもらった試合」。原点となったマウンドで成長を見せたかった。

今季最長タイの4連勝で同最多タイの貯金2。3位オリックスまで0・5ゲーム差と肉薄した。新庄監督は「今日は選手に聞いて、でかでかと記事にしてあげてちょうだい」と上機嫌。大歓声を背に球場を後にした北山は「4年前のボールの横に“感謝”と書いて置きます」と大切そうにウイニングボールを握りしめていた。（清藤 駿太）