「グリーン野菜、好きなのどれ？」＜回答数39,361票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第554回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「グリーン野菜、好きなのどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「グリーン野菜、好きなのどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
子どもにも人気！ごま油香る小松菜のナムル
【材料】（2人分）
小松菜 2~3株
<調味料>
鶏ガラスープの素 小さじ 1
しょうゆ 小さじ 1
ゴマ油 小さじ 1
白ゴマ 適量
【作り方】
1、小松菜を水洗いし、沸騰したお湯の中に分量外の塩を入れて、2分ゆでる。ボウルに＜調味料＞の材料を入れ、しっかりと混ぜておく。
2、ゆでた小松菜をザルに上げ、サッと水洗いして粗熱を取る。根元を切り落とし、幅3〜4cmに切り、水気をしっかり絞る。
3、＜調味料＞のボウルに小松菜を入れてよく混ぜ、器に盛る。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「グリーン野菜、好きなのどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「グリーン野菜、好きなのどれ？」
・「グリーン野菜、好きなのどれ？」の結果は…
・1位 ブロッコリー 49%
・2位 ほうれん草 34%
・3位 小松菜 8%
・4位 水菜 6%
※小数点以下四捨五入
39,361票
・2位 ほうれん草 34%
・3位 小松菜 8%
・4位 水菜 6%
※小数点以下四捨五入
39,361票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
子どもにも人気！ごま油香る小松菜のナムル
【材料】（2人分）
小松菜 2~3株
<調味料>
鶏ガラスープの素 小さじ 1
しょうゆ 小さじ 1
ゴマ油 小さじ 1
白ゴマ 適量
【作り方】
1、小松菜を水洗いし、沸騰したお湯の中に分量外の塩を入れて、2分ゆでる。ボウルに＜調味料＞の材料を入れ、しっかりと混ぜておく。
2、ゆでた小松菜をザルに上げ、サッと水洗いして粗熱を取る。根元を切り落とし、幅3〜4cmに切り、水気をしっかり絞る。
3、＜調味料＞のボウルに小松菜を入れてよく混ぜ、器に盛る。
(E・レシピ編集部)