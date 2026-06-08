◇交流戦 ソフトバンク4―2DeNA（2026年6月7日 横浜）

ソフトバンクは2―2の延長12回無死一、三塁、前日6日もDeNA戦で決勝打を放った庄子雄大内野手（23）が、一塁へ決勝のセーフティースクイズを成功させた。地元横浜出身の2年目若鷹が連日のヒーロー。6番手の伊藤優輔投手（29）がプロ6年目で初勝利を手にした。5カード連続勝ち越しで貯金は最多9。今季最長4時間41分の熱戦を制し、交流戦優勝マジックは「6」だ。

晴れも庄子、雨も庄子だ。2日連続で地元の横浜でV撃に成功だ。最後は、小技で激闘に終始符を打った。

「ハーフフライになったとき、心臓が飛び出る感じがずっとしていた。もう命がけ。しっかり決めないと僕の野球人生を左右すると思っていきました」

2―2の延長12回無死一、三塁での6打席目だった。DeNAの8番手・山崎の初球スライダーを一塁側へバント。小飛球となったが、白球は野手が捕球する前に転がってくれた。作戦はセーフティースクイズ。快足の三塁走者・野村が生還し、決勝点となった。

また、ハマスタを沸かせた。6日の同カードでは1―1の5回無死二、三塁で中前へ決勝の2点適時打を放った。この日は天気同様に5打席目まで3三振、10回1死満塁の好機では遊飛に倒れるなどぐずついていた。「内容が悪くても代えられなかった。本当にチームに貢献したいと」。もはや執念だった。

試合前の“恩師”との再会も刺激となった。練習開始前に東希望が丘小6年の時に選出されたDeNAジュニアチームの監督だった鈴木尚典打撃コーチと話した。現役時代は首位打者を2度獲得した同コーチは横浜の先輩でもある。「“ケガには気を付けて頑張れ”と言っていただいた。（以前は）いろいろと打撃指導をしていただいた」。横浜で生まれ育った生粋のハマっ子は、かつての師匠との交流で原点を思い出し、活躍につなげた。

ゴールデングラブ賞5回の今宮を押しのけて5月12日の西武戦から22試合連続で遊撃手のスタメンに起用される。小久保監督は「前の打席（満塁）で打ってたら、チーム便で（福岡に）帰れたのに。相当、ベンチで悔しがってた（笑い）」といじりながらも温かく成長を見守っている。

これでチームは5カード連続勝ち越し。10度目の優勝と連覇のかかる交流戦で首位を死守している。あす9日からは昨季、日本シリーズで対戦した阪神を本拠地に迎える。「打線が分厚いし得点力がある。守備では最少失点で、攻撃でも貢献したい」と庄子。実家はハマスタから車で20分弱だが「帰りませんよ」。チームの主力としての責任感がある。 （井上 満夫）