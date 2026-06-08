栗山千明が主演を務める連続ドラマ『晩酌の流儀5』が、7月クールと10月クールでそれぞれ“夏編”、“秋・冬編”と称してテレビ東京のドラマ25枠で放送されることが決定した。

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本作は、「1日の最後に飲むお酒を最高に美味しく飲むことができるか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。2022年にシーズン1がスタートし、放送を重ねる度に、主演の栗山演じる伊澤美幸の食べっぷりと飲みっぷり、晩酌へ一切の妥協を許さない生き様が大きな話題を呼んだ。そんな本作がシーズン5に突入。初の2クール連続放送となった昨年に続き、本シリーズでもテレ東の深夜ドラマでは異例となる2クール連続での放送となる。

“晩酌”のためならどんな努力も厭わない、「ホップハウジング」のエース社員であり、本作の主人公でもある伊澤美幸を栗山が演じるほか、美幸が勤める不動産会社「ホップハウジング」のメンバーとして、無難にいい後輩・島村直人役を武田航平、美幸の“晩酌の流儀”を一番に理解するカワイイ後輩・富川葵役を辻󠄀凪子、お茶目でポンコツだけど憎めないおじちゃん支店長・海野二郎役をおかやまはじめが続投。さらに常に美幸の晩酌を気に掛ける、美幸の行きつけのスーパー「ツルマートプチ」の店員・牛場役を馬場裕之（ロバート）、牛場とは違うアプローチで晩酌のヒントを美幸に与える「ツルマートプチ」の陽気な店長・珍山役をミスターちんが再び演じる。

今回のシーズン5では、美幸の勤める「ホップハウジング」が北海道進出を果たす。海野から北海道支店の出店場所選定を命じられた美幸は、北海道での晩酌と引き換えに出張を引き受ける。北海道で美幸が幾多の困難の先にたどり着いた晩酌とは。さらに北海道支店の支店長は北海道を代表する俳優が務めることに。詳細は続報にて明らかになる。

なお、“夏編”は7月3日24時52分から放送開始となる。

【コメント】●栗山千明（伊澤美幸役）今年も始まります！ なんとシーズン5！ そして夏・秋冬の2クール！シーズンを重ねるごとに、いろんな場所で「見てるよー」と声をかけていただく事が増えて、喜ばしい気持ちと共に身が引き締まる思いです。今回は1話から初の出張編。美味しい物がたくさんある、北海道へ。どんな晩酌になるのか、お楽しみに。

●武田航平（島村直人役）「晩酌の流儀」も気づけば5年目。こうしてまた皆さんと共に、旨い酒、旨い食事を楽しめることに喜びを感じています。“美味しく飲むために生きる”皆さんの日常に寄り添える作品を、今年もお届けします！新しい魅力がたくさん詰まったシーズン5、ぜひ楽しみにしていてください！

●辻󠄀凪子（富川葵役）お久しぶりです！ 葵ちゃんです！！！ 「晩酌の流儀」を愛してくださる皆様のおかげで、シーズン5！ 20代だった私も30代に突入し、お酒を嗜む歳になりました。今年も美幸さんと島村さんと海野さんに会えるのが嬉しいです^_^ 「ホップハウジング」で楽しく働いて、2026年、晩酌に命を注ぎます！！！

●馬場裕之（ロバート）（牛場役）今回も1日の疲れた身体を、キンキンに冷やしたビール、ノンアルコールビール、お好きな飲み物と一緒にご覧になってもらえると嬉しいです。美幸さんと珍山店長と牛場のやり取りをお楽しみに。

●ミスターちん（珍山役）「晩酌の流儀」なんと、なんと！ シーズン5です。今回も珍山店長として皆さまとお会いできることに、気分も高揚しております。更に今シーズンから「ツルマートプチ」は一層の飛躍を願ってロゴも一新！ 進化を続けております。今まで以上にお客さまに喜んでいただける食材をご用意して、皆さまのお越しをお待ちしております。半年間、高揚し過ぎてまた色々とやらかしてしまいそうです。「牛場君、どうしよう（汗）」

●おかやまはじめ（海野二郎役）またまた皆さんとお会いすることが出来てもう感謝感謝、嬉しい限りです。支店長海野、さらにパワーアップ、スケールアップして暴れて散らかしてやろうと息巻いております。美幸さんはじめ、島村くん、葵ちゃん、そして商店街の方々と更に強力なタックを組んで、少しでも皆さんに楽しんで頂けるよう、頑張りまーす。皆さん、海野支店長を応援してね～。

（文＝リアルサウンド編集部）