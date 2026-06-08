開催：2026.6.8

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 6 - 1 [Rソックス]

MLBの試合が8日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとRソックスが対戦した。

ヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラー、対するRソックスの先発投手はランヘル・スアレスで試合は開始した。

5回裏、1番 ポール・ゴールドシュミット 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 1-0 BOS

6回表、4番 ウィルソン・コントレラス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 NYY 1-1 BOS

8回裏、3番 コディ・ベリンジャー 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 2-1 BOS、5番 トレント・グリシャム 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYY 3-1 BOS、7番 ジャズ・チザム 初球を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでヤンキース得点 NYY 6-1 BOS

試合は6対1でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのティム・ヒルで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はRソックスのジャスティン・スレーテンで、ここまで0勝3敗0S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.244となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-08 05:38:09 更新