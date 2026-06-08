開催：2026.6.8

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 5 - 4 [マリナーズ]

MLBの試合が8日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとマリナーズが対戦した。

タイガースの先発投手はジャック・フラーティ、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。

3回表、1番 コール・ヤング 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 DET 0-1 SEA

4回裏、2番 ケビン・マクゴニグル 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 1-1 SEA

6回表、3番 ジョシュア・ネーラー 2球目を打ってファーストへのタイムリーツーベースヒットでマリナーズ得点 DET 1-2 SEA、8番 コルト・エマーソン カウント2-2から押し出しの死球でマリナーズ得点 DET 1-3 SEA

7回表、4番 ランディ・アロザレーナ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 DET 1-4 SEA

7回裏、9番 ウェンセール・ペレス 3球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでタイガース得点 DET 3-4 SEA

9回裏、2番 ケビン・マクゴニグル 2球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 5-4 SEA

試合は5対4でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのウィル・ベストで、ここまで2勝4敗1S。負け投手はマリナーズのアンドレス・ムニョスで、ここまで3勝4敗9S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-08 05:54:09 更新