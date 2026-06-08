開催：2026.6.8

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 5 - 6 [ロイヤルズ]

MLBの試合が8日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとロイヤルズが対戦した。

ツインズの先発投手はコナー・プリ－リップ、対するロイヤルズの先発投手はノア・キャメロンで試合は開始した。

2回裏、7番 ライアン・クライドラー 4球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでツインズ得点 MIN 1-0 KC

4回表、6番 ニック・ロフティン 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 MIN 1-1 KC

5回表、3番 マイケル・ガルシア 2球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 MIN 1-2 KC、4番 スターリング・マルテ 5球目を打ってセンターへのスリーランホームランでロイヤルズ得点 MIN 1-5 KC

8回表、8番 カーター・ジェンセン 初球を打ってレフトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 MIN 1-6 KC

9回裏、5番 ジョシュア・ベル 2球目を打ってライトスタンドへのスリーランホームランでツインズ得点 MIN 4-6 KC、9番 ビクトル・カラティニ 6球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 5-6 KC

試合は5対6でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのノア・キャメロンで、ここまで3勝4敗0S。負け投手はツインズのコナー・プリ－リップで、ここまで2勝4敗0S。ロイヤルズのエルセグにセーブがつき、3勝3敗12Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-08 06:06:15 更新