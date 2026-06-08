2026年6月8日（月） MLB カージナルス vs レッズ 試合結果
開催：2026.6.8
会場：ブッシュ・スタジアム
結果：[カージナルス] 5 - 3 [レッズ]
MLBの試合が8日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとレッズが対戦した。
カージナルスの先発投手はマイケル・マグリビ、対するレッズの先発投手はレット・ラウダーで試合は開始した。
3回表、7番 マシュー・マクレーン 7球目を打ってセンターへのホームランでレッズ得点 STL 0-1 CIN、8番 タイラー・スティーブンソン 7球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 STL 0-2 CIN
5回裏、4番 ジョーダン・ウォーカー 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 STL 1-2 CIN、6番 ブライアン・トーレス 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 STL 3-2 CIN
7回表、7番 マシュー・マクレーン 4球目を打ってセンターへのホームランでレッズ得点 STL 3-3 CIN
8回裏、9番 ビクター・スコット 2球目をバント しかしピッチャーが悪送球でカージナルス得点 STL 4-3 CIN、2番 イバン・へレラ 初球を打ってショートゴロ しかしショートがエラーでカージナルス得点 STL 5-3 CIN
試合は5対3でカージナルスの勝利となった。
この試合の勝ち投手はカージナルスのライン・スタニクで、ここまで2勝0敗1S。負け投手はレッズのサム・モールで、ここまで1勝5敗1S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、3勝3敗17Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-08 06:06:17 更新