開催：2026.6.8

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 5 - 3 [レッズ]

MLBの試合が8日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとレッズが対戦した。

カージナルスの先発投手はマイケル・マグリビ、対するレッズの先発投手はレット・ラウダーで試合は開始した。

3回表、7番 マシュー・マクレーン 7球目を打ってセンターへのホームランでレッズ得点 STL 0-1 CIN、8番 タイラー・スティーブンソン 7球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 STL 0-2 CIN

5回裏、4番 ジョーダン・ウォーカー 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 STL 1-2 CIN、6番 ブライアン・トーレス 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 STL 3-2 CIN

7回表、7番 マシュー・マクレーン 4球目を打ってセンターへのホームランでレッズ得点 STL 3-3 CIN

8回裏、9番 ビクター・スコット 2球目をバント しかしピッチャーが悪送球でカージナルス得点 STL 4-3 CIN、2番 イバン・へレラ 初球を打ってショートゴロ しかしショートがエラーでカージナルス得点 STL 5-3 CIN

試合は5対3でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのライン・スタニクで、ここまで2勝0敗1S。負け投手はレッズのサム・モールで、ここまで1勝5敗1S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、3勝3敗17Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-08 06:06:17 更新