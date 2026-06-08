開催：2026.6.8

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 9 - 5 [Wソックス]

MLBの試合が8日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとWソックスが対戦した。

フィリーズの先発投手はアーロン・ノラ、対するWソックスの先発投手はタイラー・ギルバートで試合は開始した。

1回裏、3番 ブライス・ハーパー 6球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 1-0 CWS

2回表、8番 ドルー・ロモ 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでWソックス得点 PHI 1-1 CWS、1番 サム・アントナッチ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 PHI 1-2 CWS

2回裏、9番 ラファエル・マルシャン 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 PHI 3-2 CWS

3回表、7番 トリスタン・ピーターズ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 PHI 3-3 CWS

3回裏、4番 ブランドン・マーシュ 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 4-3 CWS

5回表、6番 ランデル・グリチェク 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 PHI 4-5 CWS

5回裏、5番 アレク・ボーム 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PHI 5-5 CWS、6番 ブライソン・ストット 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 6-5 CWS、8番 ジャスティン・クロフォード 初球を打ってショートゴロ ダブルプレイでフィリーズ得点 PHI 7-5 CWS

6回裏、4番 ブランドン・マーシュ 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 8-5 CWS、5番 アレク・ボーム 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PHI 9-5 CWS

試合は9対5でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのホセ・アルバラドで、ここまで3勝1敗1S。負け投手はWソックスのタイラー・デイビスで、ここまで2勝3敗1S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-08 06:06:19 更新