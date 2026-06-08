華奢なのにメリハリ抜群…韓国プロ野球の20歳美人チア、夜道のプライベートSHOTでファンを虜に

韓国のチアリーダー、イ・ソミンのプライベートSHOTがファンを魅了している。

【写真】韓国美女チアリーダー、目を疑う“非現実的”ボディ

イ・ソミンは最近、自身のインスタグラムを更新。雲形の吹き出しの絵文字をキャプションに綴り、2枚の写真を投稿した。

公開された写真には、石垣の道を背景にカメラに向かって微笑みかけるイ・ソミンが写っている。白のハイネックノースリーブトップスにタイトなデニムパンツを合わせた私服コーデで、華奢な肩のラインやメリハリ感のあるプロポーションをあらわにしている。

現役チアリーダーとして活動するだけあって、整ったビジュアルでファンの視線を集めたイ・ソミン。彼女の投稿には「これはレジェンド」「まさに大人の女性…」「あまりにも美しすぎる」「綺麗です」などのコメントが寄せられていた。

キャプション

イ・ソミンは2005年11月11に生まれの20歳で、2024年10月よりチアとしての活動を始めた。現在はプロ野球KBOリーグのKIAタイガースのほか、男子プロバスケKBLの正官庄レッドブースターズ、プロバレーVリーグ男子部の水原KEPCOビクストーム、Vリーグ女子部の現代建設ヒルステート、台湾男子プロバスケの洋基工程などでチアを務めている。