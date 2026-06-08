サッカーJ1のヴィッセル神戸は6日、百年構想リーグで優勝し、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）2026/27の出場権を獲得しました。

5月30日に行われた第1戦では大迫勇也選手がハットトリックを決めるなど、5-0で圧勝。6月6日の第2戦では敵地で0-2で敗れるも、合計スコア5-2で勝利。百年構想リーグで優勝を飾りました。

この結果により、ACLEの出場権獲得クラブが決定。リーグステージに直接出場できるダイレクト3枠は、昨季J1リーグ優勝の鹿島アントラーズ、昨季J1リーグ準優勝クラブの柏レイソル、そして今回J1百年構想リーグ優勝を飾ったヴィッセル神戸となりました。

また、リーグステージ出場につながるプレリミナリーステージに出場するインダイレクト枠は、昨季J1リーグ3位の京都サンガF.C.と、5月にAFCチャンピオンズリーグTwo(ACL2)を制した優勝のガンバ大阪の2クラブに決定。

また来季のACL2は、第105回天皇杯優勝のFC町田ゼルビアとなります。

◆AFCチャンピオンズリーグElite 2026/27 出場権獲得クラブ

＜リーグステージより出場（ダイレクト）＞

・鹿島アントラーズ（2025 明治安田J1リーグ 優勝）

・ヴィッセル神戸（明治安田J1百年構想リーグ 優勝）

・柏レイソル（2025 明治安田J1リーグ 準優勝）

＜プレリミナリーステージより出場（インダイレクト）＞

・京都サンガF.C. （2025明治安田J1リーグ 3位）

・ガンバ大阪 （ACL Two 2025/26 優勝）

◆AFCチャンピオンズリーグTwo 2026/27 出場権獲得クラブ・FC町田ゼルビア（天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権 優勝）