巨人２−２ロッテ（交流戦＝７日）――２試合連続で引き分けた。

巨人は七回に松本の適時打で勝ち越し、ロッテは九回二死から安田のソロで追いついた。巨人は３カード連続の勝ち越しとなった。

◇

勝利目前の九回二死、抑えのマルティネスが同点ソロを浴びた巨人。白星を逃したものの、収穫は少なくない。その一つが７回１失点の先発・西舘だ。粘りの投球で３年目の成長を示した。

一回、連打で招いた一死二、三塁のピンチは、４番山口を１５０キロで押し込み、最後はスライダーで空振り三振。続くソトはカーブで投ゴロに打ち取った。以降は走者を背負いながらも、「ストライクゾーンでどんどん勝負できた」という速球を軸に、カーブ、スライダーとの緩急でロッテ打線を揺さぶった。

志願した七回も１５０キロを計測。球威が落ちなかったのは、オフから地道に体を作ってきた成果だ。岩手・花巻東高の先輩、菊池（米エンゼルス）の自主トレに参加し、「技術はもういい。あとはフィジカル」と助言された。憧れの左腕が徹底的に鍛える姿に刺激され、開幕を二軍で迎えてもウェートトレーニングや、体重を落とさない食事の管理を継続。高い出力をキープさせられる土台を築いた。

西舘ら投手陣の踏ん張りもあり、チームはオリックス、ロッテとの６連戦を４勝２分けで乗り切った。交流戦最後の６連戦に向けて「いい形でつなげられる」と橋上監督代行。先発争いに割って入ろうとする若い力は、この先の戦いを明るく照らしてくれそうだ。（緒方裕明）