「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）

大混戦のゴール前。栄冠をつかんだのはシックスペンスだった。７度目のＧ１挑戦で、ついに念願のタイトル奪取に成功。見事にエスコートした武豊はＪＲＡ・Ｇ１通算８５勝目。５７歳２カ月２４日での勝利は、横山典が持つＪＲＡ・Ｇ１最年長勝利記録を更新した。安田記念Ｖ４は川田と並び最多勝。また、８番人気、単勝２１・６倍は武豊自身、最も人気薄でのＪＲＡ・Ｇ１勝利となった。２着は逃げた７番人気ワールズエンドと、最速上がりで猛追した１番人気ガイアフォースで同着となった。

４年連続での参戦で１番人気の支持を受けたガイアフォースだったが、悲願成就とはならなかった。中団追走から直線はメンバー最速の末脚でしぶとく前を追い、逃げるワールズエンドに並ぶところまでは行ったものの、勝ったシックスペンスには首差及ばず。同着の銀メダルに終わった。

Ｇ１では実に４度目の２着。誤算はスローで縦長の展開だった。横山武は「海外帰りでも具合は良かったし、言い訳できない枠と並び。リズム良く行けて最後も脚を使ってくれたのですが、前も止まりませんでした…」と悔しさをにじませた。

杉山晴師も不運を嘆いた。「Ｇ１にしてはペースが遅いのに縦長。戦前は行く馬の後ろくらいというイメージでしたが…。それにパンパンの良馬場でこその馬で（馬場が）行き脚に影響したかもしれません。強い競馬はしていますが…年齢的にもチャンスはそうないので、勝たなければならなかった」と唇をかんだ。