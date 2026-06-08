秋元真夏“沙也香”、宮澤エマ“アサ”に接触 8日放送『産まない女はダメですか？』第11話【あらすじ】
テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第11話が8日放送される。
【場面写真】悲壮感…顔を近づける秋元真夏
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
第11話では、沙也香（秋元真夏）がアサに接触し、哲也の裏の顔を明かす。さらに「アサを流産させてほしい」という言葉の裏にあった、衝撃の理由が明らかになる。
その後、アサに会おうと躍起になっている哲也は緒方と凪咲と共にいるアサの仲睦まじい姿を目撃してしまい、その怒りの矛先を緒方へと向ける。沙也香にはこれまでの真実を全て告げられ、動揺する哲也が取る次の行動とは。
【場面写真】悲壮感…顔を近づける秋元真夏
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
第11話では、沙也香（秋元真夏）がアサに接触し、哲也の裏の顔を明かす。さらに「アサを流産させてほしい」という言葉の裏にあった、衝撃の理由が明らかになる。
その後、アサに会おうと躍起になっている哲也は緒方と凪咲と共にいるアサの仲睦まじい姿を目撃してしまい、その怒りの矛先を緒方へと向ける。沙也香にはこれまでの真実を全て告げられ、動揺する哲也が取る次の行動とは。